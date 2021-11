Il Cacciatore 3/ Anticipazioni puntata 10 novembre: Saverio cattura Aglieri?

Il cacciatore 3, anticipazioni quarta puntata 10 novembre

Questa sera, mercoledì 10 novembre, alle 21.20 su Rai 2 va in onda il quarto e ultimo appuntamento con la terza stagione de “Il cacciatore”, con protagonista Francesco Montanari nei panni del magistrato Saverio Barone, alter ego letterario dello scrittore ed ex magistrato Alfonso Sabella. Andranno in onda due nuovi episodi: il settimo dal titolo “La caccia invisibile” e l’ottavo “Ciao Saverio” diretti da Fabio Paladini. La serie è ormai giunta alla sua conclusione: Barone è deciso a lasciare il pool antimafia, ma prima riuscirà a catturare Pietro Aglieri?

Il Cacciatore 3/ Anticipazioni puntata 3 novembre: Cuntrera e Calipari in missione

Non è da escludere che la terza possa essere l’ultima stagione de “Il Cacciatore”. L’attore Francesco Montanari, infatti, ha rivelato di essere già uscito dal personaggio di Barone e la trama e il titolo dell’ultimo episodio sembrano confermarlo.

Il cacciatore 3: trama episodi “La caccia invisibile” e “Ciao Saverio”

Nel settimo episodio de “Il cacciatore 3” dal titolo “La caccia invisibile” Saverio Barone ha deciso di lasciare il pool antimafia. Il procuratore è certo che dopo il suo ritiro Paola Romano (Linda Caridi) porterà avanti le sue battaglie. Prima di ritirarsi, però, Barone vuole catturare Pietro Aglieri: ha capito che Bernardo Provenzano rappresenta il passato mentre Aglieri è il vero pericolo per il futuro. Nell’ottava e ultimo episodio dal titolo “Ciao Saverio” Pietro Aglieri è determinato a vendicare la morte di Davide, uccidendo Bernardo Provenzano. L’anziano boss, però, intuisce le sue intenzioni e gli rivela che sono i suoi contatti politici a Roma a proteggerlo.

Anticipazioni Il Cacciatore 3, ultima puntata/ Saverio lascia il pool antimafia?

Aglieri capisce, così, di aver poche possibilità di batterlo. Intanto Saverio e la sua squadra hanno individuato l’area dove si nasconde Aglieri, ma si tratta di un territorio troppo esteso: Paola, dopo aver ricevuto una foto rivelatrice, vorrebbe intervenire, mentre Barone preferisce procedere con cautela in quella che sembra essere la sua ultima operazione.

LEGGI ANCHE:

Alfonso Sabella, storia vera Il Cacciatore 3/ "Non ho incontrato uomini d'onore..."

© RIPRODUZIONE RISERVATA