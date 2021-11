IL CACCIATORE 3/ Anticipazioni puntata 3 novembre: l’incontro con Calipari

Il cacciatore 3, anticipazioni terza puntata 3 novembre

Questa sera, mercoledì 3 novembre, alle 21.20 su Rai 2 va in onda il terzo appuntamento con la terza stagione de “Il cacciatore”, con protagonista Francesco Montanari nei panni del magistrato Saverio Barone, alter ego letterario dello scrittore ed ex magistrato Alfonso Sabella. Andranno in onda due nuovi episodi: il quinto dal titolo “Ciao amico” e il sesto “Aspetta” diretto da Fabio Paladini.

La serie, diretta da Davide Marengo e Fabio Paladini, è quasi giunta alla sua conclusione: settimana prossima, infatti, mercoledì 10 novembre andranno in onda gli ultimi due episodi de “Il cacciatore 3”. Nella puntata di oggi entrerà in scena Nicola Calipari, interpretato da Peppino Mazzotta, l’ex agente segreto morto in Medio Oriente durante le operazioni di salvataggio della giornalista Giuliana Sgrena.

Il cacciatore 3: trama episodi “Ciao nemico” e “Aspetta”

Nel quinto episodio de “Il cacciatore 3” dal titolo “Ciao nemico” Saverio Barone è impegnato nella caccia al boss del narcotraffico Pasquale Cuntrera, assieme a Nicola Calipari (Peppino Mazzotta). I due scoprono tracce del latitante a Fuengirola, nel Sud della Spagna, e vi si recano immediatamente. In Spagna, insieme a Nicola, Saverio respira per la prima volta dopo tanto tempo, una libertà che in Sicilia non gli è più concessa.

Nel frattempo, a Palermo, Davide aiuta Pietro Aglieri nelle elezioni del candidato giusto alle comunali, guadagnandosi la stima del boss. In procura Paola (Linda Caridi) interroga Fabrizio scoprendo che “il Biondo” è ricoverato all’ospedale San Giovanni di Palermo. Nel sesto episodio dal titolo “Aspetta” Saverio Barone e la sua squadra stanno sorvegliando l’ospedale San Giovanni in attesa di un qualsiasi indizio che li porti dal “Biondo”. Inaspettatamente, intercettano una conversazione in cui scoprono che Bernardo Provenzano ha avuto un problema di salute e dovrà essere operato d’urgenza. Si tratta dell’occasione perfetta per compiere un arresto storico, ma dall’altra parte anche per Pietro Aglieri rappresenta un momento importante: senza Provenzano sarebbe lui il capo indiscusso di Cosa Nostra.

