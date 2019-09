Il cacciatore di giganti/ Su Italia 1 il film con Nicholas Hoult (oggi, 21 settembre)

Il film Il cacciatore di giganti verrà trasmesso su Italia 1 alle ore 21.20 oggi, sabato 21 settembre 2019. Gli attori protagonisti di quest’opera cinematografica sono Stanley Tucci, Ewan McGregor, Eleanor Tomlinson e Nicholas Hoult. Il cacciatore di giganti è stato realizzato nell’anno 2013. Il regista di questo film è Bryan Singer, mentre le musiche sono il frutto del lavoro di John Ottman. Questi ha composto le colonne sonore delle pellicole della saga cinematografica degli X-Men. Il montaggio è stato realizzato da Bob Ducsay, mentre i costumi sono stati creati da Joanna Johnston. Quest’ultima è nota per aver lavorato con Robert Zemeckis e Steven Spielberg e per ricevuto nel 2018 il Costume Designers Guild Awards alla carriera. In questo film recita Stanley Tucci, il quale ha lavorato in Amabili resti, aggiudicandosi due Golden Globe.

Il cacciatore di giganti, la trama del film

I giovane Jack è un contadino. Da bambino giocava sempre con Isabelle, figlia del sovrano di Cloister. Jack, ormai divenuto un ragazzo, è rimasto orfano e vive in povertà con lo zio. Un giorno il giovane si reca in città, dove incontra di nuovo Isabelle, salvandola da un gruppo di criminali. In contemporanea, un monaco ruba dalle stanze del consigliere del sovrano di Cloister un sacchetto di fagioli. Inseguito dalle guardie, lo consegna a Jack, che in cambio gli dona il suo cavallo bianco. Jack allora ritorna a casa, ben presto raggiunto da Isabelle, che è appena fuggita dal castello nel quale il padre la tiene prigioniera. Ad un certo punto, uno dei fagioli nascosto nel sacchetto cade per terra e si bagna d’acqua. Dunque, si forma un’enorme pianta, che da terra giunge fino al cielo. La casa di Jack viene inghiottita dal cielo, con tutti i componenti. Solamente il ragazzo non subisce la sorte di Isabelle e dello zio. Dopo varie avventure e una battaglia difficile contro dei giganti, il giovane riesce a salvare la vita di Isabelle. I due capiscono di essere innamorati e di non poter vivere separati. A questo punto, Jack chiede a Isabelle di sposarlo e la ragazza accetta. La coppia allora si sposa e, presto, questo grande amore viene premiato dalla nascita di meravigliosi bambini, ai quali verrà raccontata la magica avventura dei loro genitori.

Il trailer del film Il cacciatore di giganti





