Il Cacciatore e la regina di ghiaccio/ Video, su Italia 1 il film con Charlize Theron

Il Cacciatore e la regina di ghiaccio sarà trasmesso su Italia 1 per la prima serata di oggi, sabato 30 novembre, a partire dalle ore 21:20. Si tratta di una pellicola americana realizzata nel 2016 ed il fatto è la prosecuzione del film Biancaneve e il cacciatore a sua volta tratto dalla celebre favola dei fratelli Grimm. La pellicola è stata prodotta dalla Universal Pictures in collaborazione con altre case cinematografiche mentre la regia è stata affidata a Cedric Nicolas Troyan. Le musiche della colonna sonora sono state composte da James Newton Howard, i costumi portano la firma di Colleen Atwood e nel cast sono presenti Chris Hemsworth, Charlize Theron, Emily Blunt, Jessica Chastan e Nick Frost.

Il Cacciatore e la regina di ghiaccio, la trama del film

Ecco la trama de Il Cacciatore e la regina di ghiaccio. Alcuni anni prima delle vicende riportate nella fantastica storia di Biancaneve e di suo padre, la principessa Ravenna è già una donna molto potente ed ambiziosa che porta avanti un proprio piano diabolico per poter ammaliare i governanti di altri regni limitrofe e quindi di impadronirsene. La principessa ha una sorella di nome Freya la quale non è assolutamente interessata a questi giochi di potere Ed anzi indirizzo tutte le proprie attenzioni per quanto riguarda la sfera sentimentale portando avanti una relazione piuttosto intrigata con un uomo già impegnato. Una storia che viene enormemente contrastata da tutti i potenti del suo regno compresa la principessa Ravenna. Per nulla disposta nel dover dire addio al proprio sogno d’amore, Freya decide di scappare insieme a quest’ultimo con il quale peraltro avrà un bambino. Tuttavia la loro storia d’amore non avrà un lieto fine in quanto il suo amato ucciderà il bambino giacchè per nulla disposto a prendersi le proprie responsabilità con tutte le conseguenze di quanto stava accadendo. Questo farà nascere nella principessa un forte dolore che sprigionerà un potente potere occulto che le permette di controllare a proprio piacimento il ghiaccio diventando così la regina del ghiaccio. La regina per via del dolore provato non solo scappa in un mondo fatato ma vorrà in qualche modo vendicarsi del dolore provato ed in particolar modo dopo aver ucciso quello che era un tempo il suo amato decide di rapire tutti i bambini dei regni limitrofi per arruolare nel suo esercito e proibire loro di essere felice e soprattutto di innamorarsi. Tuttavia nonostante il suo regolamento, due bambini finiscono per innamorarsi. Lei lo scopre e per impedire la loro Unione ucciderà la bambina e soprattutto bandirà il bambino che a distanza di pochi anni diventerà quel cacciatore che poi aiuterà Biancaneve nella contrastare la principessa Ravenna. Qui avrà luogo e inizierà un’altra incredibile ed appassionante storia che riguarda i regni fatati.

