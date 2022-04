Il Cantante Mascherato 2022, finale/ Diretta e vincitore: ultimi svelamenti

Il Cantante Mascherato 2022, puntata finale 1 aprile

Questa sera, venerdì 1° aprile 2022, alle 21.25 su Rai 1 va in onda la finale de Il Cantante Mascherato 2022, il talent game condotto da Milly Carlucci. Sono solo cinque le maschere rimaste in gara: Volpe, Lumaca, Camaleonte, Pulcino e Soleluna. Tra di loro si nasconde il vincitore. Tante le ipotesi sulle identità misteriose. Tra gli ospiti di questa ultima puntata ci saranno anche Lino Banfi e sua figlia Rosanna, Giancarlo e Michela Magalli e i Gemelli di Guidonia: sono loro a nascondersi sotto a Lumaca e Pulcino? In questa ultima puntata il pubblico e gli investigatori cercheranno di svelare il mistero di chi si cela sotto i due costumi. Special guest di quest’ultima serata, ricca di sorprese, sarà Patty Pravo, membro della giuria nelle prime due edizioni del programma.

Finalisti, chi sarà il vincitore de Il Cantante Mascherato 2022?

Per l’ultima volta la giuria formata da Caterina Balivo, Francesco Facchinetti, Arisa, e Iva Zanicchi – investigatrice aggiunta di questa puntata – cercheranno di scoprire le cinque identità misteriose che si nascondo sotto le cinque maschere finaliste: la Volpe, la Lumaca, il Camaleonte, il Pulcino, Soleluna. Chi sarà il vincitore de Il Cantante Mascherato 2022? Ricordiamo che la prima edizione è stata vinta da Teo Mammucari con la maschera di Coniglio, la seconda da Red Canzian con la maschera di Pappagallo. Come sempre saranno gli investigatori a giudicare la migliore esibizione, insieme al pubblico a casa tramite il voto social (sui profili ufficiali del programma: Instagram, Facebook e Twitter). Non mancheranno i commenti e le ipotesi del pool investigativo capitanato da Sara Di Vaira. Infine, Arisa canterà e si esibirà in una performance con Vito Coppola.

