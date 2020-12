Il Ciclone/ Video, su Italia 1 il film con Leonardo Pieraccioni e Natalia Estrada

Il Ciclone andrà in onda in prima serata su Italia 1 alle ore 21.40 di oggi, sabato 26 dicembre ed è stata diretta e realizzata nel 1996 da Leonardo Pieraccioni. Nel cast, oltre al regista stesso, ci sono anche Lorena Forteza, Natalia Estrada, Barbara Enrichi, Massimo Ceccherini e Sergio Forconi.

Il Ciclone, la trama del film

Il Ciclone è ambientato in Toscana, nell’estate del 1996, dove Levante Quarini, un giovane ragioniere vive la sua vita senza grandi soddisfazioni. Lavora tenendo la contabilità delle attività del paese ed è da sempre innamorata di una sua ex compagna di scuola che lavora in erboristeria, Carlina. Levante abita ancora con il padre Osvaldo, il fratello Libero che dipinge quadri e la sorella Selvaggia che segretamente intrattiene una relazione con la farmacista.

Una sera il cartello dell’agriturismo di paese cade e un pullman con un gruppo di ballerine si ferma proprio al loro casolare invece che trovare il luogo dove sono diretti. L’agriturismo non vedendo arrivare nessuno cede le camere precedentemente prenotate e così il gruppo di ballerine si ritrova senza casa.

Vengono però subito ospitate dalla famiglia di Levante e questo porta grande novità e scalpore in paese e allo stesso tempo porta anche Levante ad innamorarsi perdutamente di una delle ballerine, Catarina. Da qua inizierà un turbine di situazioni e incomprensioni che smuoverà non solo Levante e la sua famiglia ma anche gli abitanti del paese.

Video, il trailer del film “Il Ciclone”





© RIPRODUZIONE RISERVATA