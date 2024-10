Forse non tutti sanno che il film Il diritto di contare, in onda questa sera mercoledì 30 ottobre su Raiuno, è tratto da una storia vera. Nello specifico la pellicola racconta le vicende di tre donne nere che nel corso degli anni sessanta contribuiscono attivamente alle missioni spaziali della NASA. Ci riferiamo alla matematica Katherine Johnson, l’aspirante ingegnere aerospaziale Mary Jackson e la brillante Dorothy Vaughan. Tre menti geniali che diedero un apporto fondamentale alle prime missioni, in una storia che si rifà anche alle vicende raccontate nel libro Hidden Figures.

Il diritto di contare non è solo la corsa allo Spazio degli americani, ma un film che affronta la questione razziale negli Stati Uniti degli anni sessanta e che ricorda come Johnson, Jackson e Vaughan abbiano superato diversi ostacoli nella loro scalata. Il diritto di contare, come spesso succede nel mondo del cinema, si è preso qualche libertà rispetto alla storia vera e pare infatti che ci sia stata qualche rielaborazione creativa, pur rispettando nella narrazione gli accadimenti principali.

Il diritto di contare storia vera delle tre grandi donne nere della NASA

La vera protagonista del film, così come nella storia vera, è la matematica Katherine Johnson, che si fece strada con una capacità di calcolo sorprendente ed un’intelligenza sopra la media. Conquistò il suo spazio con merito, scrivendo pagine importanti dell’aeronautica statunitense e dando vito ai programmi spaziali, già dal primo utilizzo dei computer elettronici digitali da parte della NASA. L’autrice del libro, Shetterly, non a caso la descrive come una vera e propria eroina anche se “ci furono anche tante altre persone” a contribuire alle prime missioni spaziali, tra cui appunto Jackson e Vaughan.

“Capisco però che non si possa fare un film con dentro 300 personaggi. Proprio non si può”, ha detto Shetterly, dispiaciuta e al tempo stesso entusiasta di aver dato il là, con il suo libro, alla lavorazione di un film dedicato a tre donne che hanno scritto la storia dell’aeronautica statunitense.