Il giallo di Alessandro e Stefano/ “Forse in una setta svizzera, bisogna fare presto”

A Storie Italiane si torna a parlare del giallo di Alessandro e Stefano, i due ragazzi ventenni spariti nel nulla dall’Emilia Romagna e di cui si sono perse le tracce. Nelle ultime ore sono emerse delle foto inedite, ma l’avvocato della famiglia di Alessandro Venturelli, ha negato che si trattasse del figlio dei suoi assistiti: “Il ragazzo di queste foto è stato identificato e non è Alessandro”, le parole del legale, Barbara Iannuccelli, in diretta tv su Rai Uno che racconta poi di un’email spedita da una signora al padre del ragazzo, che svela l’esistenza di una possibile setta nel Canton Ticino, in Svizzera.

Fredella: "Minacce social diventino reato"/ "Violenze sulle donne? Da film horror"

“Abbiamo svolto degli accertamenti – ha proseguito l’avvocato – sono emersi dei video e in uno di questi si racconta che il 20 dicembre sarebbe iniziata la fine del mondo. Nel momento in cui a viene fatto un discorso del genere ad un ragazzo come Alessandro con uno stato di psicologico agitato, che prende antidepressivi, che era in uno stato psichico compromesso… era facilmente preda di chiunque”. Secondo il legale bisognava intervenire prima: “Questo campanello d’allarme doveva suonare immediatamente ma la cosa non è avvenuta; è scomparso già da 3 mesi”.

Sara Aiello, marito filma la sua morte/ Arresto cardiaco causato da farmaco letale?

GIALLO ALESSANDRO E STEFANO, LA MAMMMA DEL SECONDO: “FACCIO UN APPELLO ALLE ISTITUZIONI”

Natascia Sbriscia, la mamma di Stefano, è invece intervenuta in collegamento telefonico ed ha aggiunto: “Io credo che i ragazzi non vedano la televisione, non seguano tutta questa attività mediatica che state facendo, l’appello è alle istituzioni di intervenire in maniera molto decisa. Il problema è che siamo di fronte a maggiorenne e ad allontanamento volontario, e questo è ancora così purtroppo.

LEGGI ANCHE:

Omicidio Evan, massacrato di botte a 2 anni/ Il papà: "Perché proprio a mio figlio?"

© RIPRODUZIONE RISERVATA