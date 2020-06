Il giovane Montalbano/ Anticipazioni 15 giugno: l’arrivo di Livia e Mimì (Replica)

IL GIOVANE MONTALBANO, DOVE SIAMO RIMASTI

Nella prima serata di Rai 1 di oggi, lunedì 15 giugno 2020, andrà in onda un nuovo episodio de Il giovane Montalbano in replica. Sarà il terzo, dal titolo “Ritorno alle origini“. Prima di scoprire le anticipazioni, ecco dove siamo arrivati la scorsa settimana: Vigata è immersa nel Capodanno e tutti festeggiano. Montalbano (Michele Riondino) preferisce però andare a letto presto: al mattino, Catarella (Fabrizio Pizzuto) e Fazio (Andrea Tidona) lo informano che nella pensione in cui soggiorna è avvenuto un omicidio. La vittima lavorava da anni all’estero, in Russia, presso una società di import/export. Tornava nel paesino solo alcuni giorni l’anno. Montalbano però trova strano che Lo Castro dormiva in una stanza diversa rispetto a quella della moglie. Dopo aver ricevuto una visita del padre, Salvo decide di regalare tutte le bottiglie di vino che gli ha portato in dono. In seguito, la moglie della vittima, Rosina, confessa al Commissario che il loro matrimonio andava a gonfie vele. Il marito però non dormiva con lei per via del suo udito super sensibile. Il giorno dopo, Montalbano fa visita nella casa di Marinella che vorrebbe comprare e trova all’interno due piccoli delinquenti. Riesce a fermare però solo Pasquale Cirinciò, che decide di riaccompagnare a casa. Conosce così la madre, Adelina, e rimane subito conquistato dalle sue arancine. Diverse ore dopo, la moglie di uno dei sospettati confessa a Salvo di essere stata lei a sparare in aria la notte di Capodanno. Dopo aver arrestato la donna, il Commissario viene avvisato dal prete della presenza di una donna moribonda e pronta a confessare un crimine. La donna gli riferisce infatti di aver dato del veleno ad una donna in passato, poi muore.

Durante la puntata de Il giovane Montalbano Salvo inizia ad indagare sul passato della signora Spagnolo e scopre che Cristina, a cui comunque non aveva dato il veleno, è morta proprio a causa di quella sostanza. Fazio scopre invece che Lo Castro ha conosciuto Rosina grazie alla palazzina ereditata da lei. Prima l’ha convinta a trasformarla in albergo, poi era nato l’amore. Intanto, Salvo continua ad indagare sulla rivelazione della Spagnolo. Due anziane gli riferiscono che il marito di Cristina è morto negli anni Quaranta e che i cittadini avevano subito iniziato a pensare che lo avesse ucciso lei. La donna tra l’altro aveva iniziato una relazione clandestina con il nipote e una volta lasciata, gli aveva scritto una lettera in cui gli prometteva di uccidere il marito. Dopo una lite con Mery (Katia Greco), Salvo riceve una nuova visita di Rosina: il marito era preoccupato negli ultimi tempi a causa della mafia russa. Si risale così ai Sinacra e alla cameriera dell’albergo, Milena. La pista però si sposta alla fine su Rosina e il custode, uniti da una relazione segreta. Salvo risolve anche il caso della Spagnolo: Cristina aveva una relazione con suo marito e dopo averle negato il veleno, ha deciso di denunciarla ai Carabinieri per farla condannare. Salvo però evita di dire la verità a Cristina, ormai anziana. Dopo aver lasciato Mery, decide anzi di raggiungerla e scopre che ha già un altro fidanzato.

IL GIOVANE MONTALBANO ANTICIPAZIONI DEL 15 GIUGNO 2020

EPISODIO 3, “RITORNO ALLE ORIGINI” – Salvo cerca di dimenticare Mery impegnandosi ancora di più sul lavoro. La situazione però precipita quando Mimì Augello fa il suo ingresso a Vigata in qualità di suo vice. Fra i due non c’è subito simpatia, mentre indagano sul rapimento di una bambina scomparsa durante la festa di San Calorio. Per fortuna la piccola viene ritrovata alcune ore dopo, ma l’assenza di maltrattamenti spinge Salvo a pensare che ci sia qualcosa di strano. Nel frattempo, Salvo continua a lanciare frecciate ad Augello per comprendere se possa essere un uomo fidato oppure no. Grazie al caso della bambina, il Commissario conosce inoltre Livia Burlando, un giovane architetto di Genova di cui sia lui che Mimì si invaghiscono all’istante.



