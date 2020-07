Il giovane Montalbano / Anticipazioni 6 luglio: Livia tradisce Salvo? (replica)

IL GIOVANE MONTALBANO, DOVE SIAMO RIMASTI

Nella prima serata di Rai 1 di oggi, lunedì 6 luglio 2020, andrà in onda l’ultimo episodio de Il giovane Montalbano in replica. Sarà il sesto, dal titolo “Sette lunedì“. Prima di scoprire le anticipazioni, ecco dove siamo arrivati la scorsa settimana: Salvo (Michele Riondino) fa un incubo terribile in cui Catarella (Fabrizio Pizzuto) perde la vita in una sparatoria. Al risveglio, il vero Catarella informa il Commissario di un nuovo caso in arrivo. Salvo però preferisce rimanere ancora a letto con Livia (Sarah Felberbaum) e delega le indagini a Giuseppe Fazio (Beniamino Marcone), il figlio di Carmine (Andrea Tidona). Arrivato in ufficio, Salvo confida del sogno a Mimì (Alessio Vassallo), che lo mette in guardia sul fatto che potrebbe essere una premonizione. Fazio lo informa invece del furto degli sponsali del Comune. Il nipote di Paternò (Alessio Piazza) rivela invece di aver visto qualcuno rubare i documenti matrimoniali. Spunta inoltre un altro caso: Salvo riceve una lettera anonima in cui si parla di un incidente sul lavoro che deve ancora avvenire, in un cantiere edile. L’indagine però viene presa in carico dai Carabinieri quando si scopre il legame con un presunto omicidio e una serie di morti bianche. Mentre Salvo cerca delle prove, il Maresciallo dei Carabinieri lo ferma per essere informato sul caso. Il Commissario però deve prima avvisare Livia di dover rinviare la gita a Selinunte. Analizzando la scena del crimine, Salvo trova poi del sangue secco che potrebbe appartenere alla vittima. Quando il Maresciallo Verruso torna per ottenere le prove della Polizia, Fazio decide di non consegnare la bustina con il sangue ai Carabinieri e fa infuriare Salvo. Il Maresciallo invece rivela che l’ultima morte non è stata l’unica, cosa che viene confermata da Fazio. Ha scoperto infatti un collegamento fra due delle sei morti avvenute nello stesso cantiere.

Dopo aver incontrato il costruttore Corso, Il giovane Montalbano riceve un contatto dalla figlia Caterina, che gli rivela di aver agito alle spalle del genitore. Ha nascosto infatti che la vittima le fosse stata segnalata dal marito e non dalla Questura. Aggiunge inoltre che il padre ha sempre avuto filo da torcere per non aver accettato di far parte della mafia. Mentre Livia si nega al telefono perchè arrabbiata con Salvo, quest’ultimo ritorna da Caterina per ottenere dei documenti che riguardano l’ultima vittima del cantiere. Tornato in Commissariato, Salvo scopre che l’unico agente disponibile è Catarella, che incarica di stampare i dati presenti in un floppy disk. Dopo aver risolto il caso degli sponsali rubati, Salvo è costretto ad appostarsi con Catarella per acciuffare gli assasini del cantiere. Un criminale però riesce a fuggire e Salvo rivive la stessa scena del suo incubo. Questa volta riesce ad evitare che Catarella venga ucciso e spara al criminale. Impedisce poi che una sposina venga sfregiata con l’acido da un uomo.

IL GIOVANE MONTALBANO ANTICIPAZIONI DEL 6 LUGLIO 2020

EPISODIO 6, “SETTE LUNEDÌ” – Salvo è cambiato in modo profondo da quando Livia è entrata a far parte della sua vita. Decide infatti di incontrare il padre con l’obiettivo di ricucire il loro rapporto. Una volta che se lo ritrova di fronte, Montalbano cambia idea e poi accetta il consiglio di Livia di andare in Provenza per una breve vacanza. Il giorno prima della partenza, in Commissariato giungono due nuovi casi: l’omicidio di Gambardella e la morte di diversi animali. Salvo decide quindi di rinviare il viaggio, anche se Livia non accetta le sue condizioni e decide di partire lo stesso. Per non pensare alla lite con la fidanzata, Salvo si concentra nelle indagini e scopre che entrambi i casi hanno un collegamento con un gruppo religioso estremista. Raggiunge poi Livia quando scopre che la fidanzata non si trova in Provenza da sola.



