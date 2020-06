Il giovane Montalbano / Anticipazioni 8 giugno: Salvo lascia la fidanzata! (Replica)

Pubblicità

IL GIOVANE MONTALBANO, DOVE SIAMO RIMASTI

Nella prima serata di Rai 1 di oggi, lunedì 8 giugno 2020, andrà in onda un nuovo episodio de Il giovane Montalbano in replica. Sarà il secondo, dal titolo “Capodanno“. Prima di scoprire le anticipazioni, ecco dove siamo arrivati la scorsa settimana: Salvo (Michele Riondino) viene avvisato di uno strano ritrovamento: un mezzo delinquente è stato ucciso a bastonate la notte precedente. Il Commissario incarico il suo giovane vice di interrogare il complice della vittima, Stefano Botta. Quest’ultimo però ha un alibi di ferro, così come i suoi compari. Quella sera, Salvo incontra la fidanzata Mery (Katia Greco), a cui comunica di aver ottenuto il trasferimento. La donna vorrebbe averlo con sè a Catania, mentre Salvo teme di finire in un altro paesino sperduto di montagna. Scopre invece di essere stato destinato a Vigata, in qualità di Commissario. Al suo arrivo fa la conoscenza di Carmine Fazio (Andrea Tidona), un poliziotto veterano che lavora con il figlio Giuseppe (Beniamino Marcone). Ritornato in montagna, Salvo continua ad indagare sul delitto e in particolare su un paio di scarponi fatti da Borruso. Sul volto della vittima infatti sono stati ritrovati delle tracce di grasso, come quello usato da Borruso per le sue scarpe. Il Questore decide di arrestarlo, anche se Salvo è convinto della sua innocenza. Nei giorni successivi, Salvo si trasferisce in via definitiva a Vigata e decide di assumere Catarella (Fabrizio Pizzuto) per il centralino.

Nella fiction Il giovane Montalbano durante un giro al mercato con la fidanzata, Salvo nota il paio di scarponi legati al delitto di Messalippa. Si scopre così che Botta è l’assassino del suo complice. Dopo aver testimoniato su un incidente stradale, Salvo viene attirato da una donna molto agitata che viene trovata in possesso di una pistola. Una volta arrestata, Salvo collega Viola Monaca a un giudice che avrebbe dovuto uccidere. Conclude però che sia stato qualcun altro a richiedere il delitto. Mentre Carmine scopre che la pistola non avrebbe mai potuto sparare, il giudice informa Salvo di aver gestito anni prima una causa fra il padre di Viola e un suo confinante. All’epoca però aveva agito a favore dei Monaco: anche per questo non si spiega l’odio della ragazza. Convinto dell’innocenza di Viola, Salvo decide di assumerla per le pulizie. Poi una sera al ristorante qualcuno spara alle gomme della sua auto. Decide poi di entrare di nascosto in casa di Lobianco, uno degli ex datori di lavoro di Viola e trova diverse foto osè di molte donne. Risolto il caso, Salvo intuisce che Cusumanno ha ordinato ad un complice di sparargli per paura della famiglia.

IL GIOVANE MONTALBANO ANTICIPAZIONI DELL’8 GIUGNO 2020

EPISODIO 2, “CAPODANNO” – Salvo indaga su un delitto avvenuto nell’albergo in cui alloggia fin dal suo arrivo a Vigata. Si accorge inoltre di non aver fatto gli auguri al padre e decide di rimediare in qualche modo. Il nuovo caso vede poi l’intervento del medico legale, il dottor Pasquano, con cui però non riesce ad andare d’accordo. In seguito, Pasquale Cirrinciò viene sorpreso a rubare nella casa che Salvo vorrebbe per sè e che riesce ad affittare. Poi chiede alla madre di Cirrinciò, Adelina, di aiutarlo con le faccende domestiche. Le cose con Mery intanto vanno bene, ma Salvo decide di interrompere la loro relazione. L’insegnante infatti vorrebbe sposarlo e lui non ne ha alcuna intenzione.



