“Il melanoma sta colpendo sempre più giovani”/ Ascierto: “Lampade e sole sono le principali cause”

Paolo Ascierto, luminare dell’istituto Pascale di Napoli è stato intervistato stamane dal programma di Rai Uno, Uno Mattina, per parlare del melanoma. “Il melanoma è un tumore originato da cellule che si trovano nella nostra pelle che producono la melanina che ci proteggono dai raggi. Il melanoma colpisce di più in età avanzata? Anni fa si, il picco di incidenza era attorno ai 60 anni, oggi purtroppo il picco è di 40 anni ed è la prima causa di morte per tumore nella fascia 20-30 anni. Il sole e le lampade solari sono dannosi, questa incidenza verso le fasce più giovani è dovuta alle scottatura”.

Ascierto ha poi proseguito: “Il melanoma è chiamata la malattia dei colletti bianchi, chi va alle Maldive e prende due settimane al sole… le lampade fanno male – ha aggiunto – vanno trattate come le sigarette. Anche il colore della pelle può incidere sul melanoma, i soggetti di pelle chiara sono più predisposti, sono anche quelli che si scottano di più, ma vediamo anche pazienti con pelle più scura perchè ci sono predisposizioni genetiche. Per prevenirlo bisogna prendere per bene il sole, evitando il sole fra mezzogiorno e le 16:00 – ha concluso – e prima e dopo mettere sempre una crema protettiva superiore al 50”.











