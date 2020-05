Il miracolo di Fatima/ Su Rete 4 il film con Matilde Serrao (oggi, 8 maggio 2020)

Pubblicità

Il miracolo di Fatima è un film che andrà in onda il giorno 8 maggio alle ore 16:00 sul canale televisivo Mediaset Rete 4. Si tratta di un film che ha debuttato durante la stagione cinematografica 2017. La pellicola appartiene ai generi biografico e religioso. Il regista del film risulta essere il portoghese Jorge Paixao da Costa mentre gli sceneggiatori del film sono stati Manuel Arouca e Raquel Palermo. Per quanto riguarda i produttori del film, questi ultimi sono stati Camilo Joao e Jose Silva Pedro. Il cast del film comprende al suo interno numerosi attori di origine portoghese come ad esempio Matilde Serrao, Paula Lobo Antunes, Pedro Lamares, Henrique Mello e Graciano Dias. Le musiche del film sono state realizzate da Pedro Janela mentre il montaggio è stato curato da Joaquim Agostinho.

Il miracolo di Fatima, la trama del film

Ecco la trama de Il miracolo di Fatima. Jacinta Marto è una ragazzina molto piccola che vive la propria esistenza in modo umile. La bambina nonostante sia giovane teme il Signore e possiede grande riverenza verso di lui. Le sue giornate passano quasi uguali l’una dall’altra, con Jacinta che cerca di svolgere il suo lavoro di pastorella nel migliore dei modi possibili. D’altronde, siamo nel 1917, un’epoca che nonostante l’incombente ombra della Prima Guerra Mondiale risulta essere molto semplice e povera. Un giorno comunque, la vita della piccola Jacinta Marto viene sconvolta completamente. La ragazzina infatti, assiste all’apparizione della madonna di Fatima che gli rivela alcuni segreti e messaggi dal significato sconvolgente. Da allora Jacinta non sarà più vista come una semplice bambina ma come una sorta di profetessa, in grado di portare il messaggio divino in tutto il mondo. La testimonianza di questo evento mistico cambierà per sempre la sua vita. La storia del film ripercorre quindi gli eventi che hanno segnato la vita di Jacinta ed hanno introdotto all’interno del mondo religioso uno dei misteri più importanti della fede cristiana.



