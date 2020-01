IL MOLO ROSSO 2/ Anticipazioni 21 gennaio: il destino di Vicent

IL MOLO ROSSO 2, DOVE SIAMO RIMASTI

Nella seconda serata di oggi, martedì 21 gennaio 2020, Rai 2 trasmetterà un nuovo episodio de Il Molo Rosso 2 in prima Tv assoluta. Sarà il sesto, ma prima di scoprire le anticipazioni, ecco dove siamo arrivati la scorsa settimana: Fran (Miquel Fernández) incontra Alex (Verónica Sánchez) in un locale e le rivela tutto quello che è caduto con Andres (Antonio Garrido). E’ a rischio, visto che il criminale ha scaricato su di lui le responsabilità di Oscar (Alvaro Morte). Le chiede quindi di aiutarlo a recuperare il quaderno azzurro con la contabilità, che Oscar ha rubato ad Andres. Tornata a casa, Alex riceve una telefonata di Veronica (Irene Arcos): la seduce con la sua voce, poi le chiede di poterla raggiungere a Valencia. Il discorso ricade poi su Oscar: Veronica ha bisogno di toglierselo dalla testa, ma è anche curiosa di sapere qualche momento bello che Alex e il marito hanno vissuto insieme. Nel passato, Alex e Oscar vanno ad una festa di compleanno di Blanca (Cecilia Roth), ma entrambi si allontanano con una scusa. Al mattino presto, Katia (Marta Milans) si presenta a casa dell’amica: non vuole dire al capo del figlio che aspetta e vuole essere solo lei a decidere per la gravidanza. Durante un’uscita, Alex riferisce a Veronica del libro azzurro di Andres. Al lavoro, gli investitori arabi cercano di cambiare le carte in tavola per il progetto e trasformarlo in un’iniziativa commerciale. Alex decide di parlare e fa appello alla loro cultura per ritornare al progetto iniziale sul complesso di appartamenti. Invece di arrabbiarsi, il capo si congratula sia con Alex che con Katia per essere riuscite a salvare l’accordo. Più tardi, Katia scopre che alcune foto piccanti di Ada (Judit Ampudia) sono state proiettate durante una lezione a scuola. La ragazza le confessa anche di aver pensato al suicidio. Dopo averla implorata di chiedere il suo aiuto in situazioni simili, la madre le rivela del fratello in arrivo. Intanto, Alex lascia diversi messaggi nella segreteria di Conrado, per assicurarsi che non la veda come una donna facile. Blanca invece cerca di convincere la figlia che l’idea del suo libro può rivelarsi vincente, ma senza riuscirci. Nel passato, Oscar seduce la moglie mentre si trovano a cena con la famiglia. Poi riceve una chiamata che lo convince a cambiare ogni piano. Nel presente, Fran rivela ad Alex di aver lasciato sua moglie e poi di essere innamorato di lei da sempre. Nel passato, Oscar chiede all’amico di occuparsi della moglie, mentre lui raggiunge Veronica a causa di un problema medico con la figlia. Nel presente, Veronica ripensa ai momenti vissuti con Oscar, alle tante risate e corse e realizza di averlo visto con in mano il libretto azzurro di Andres. Mentre Alex si concede a Conrado nel bagno di un locale, Veronica trova il libro nel nascondiglio in cui Oscar metteva il suo tabacco.

IL MOLO ROSSO 2 ANTICIPAZIONI DEL 21 GENNAIO 2020

EPISODIO 6 – Nuovo appuntamento prima del finale della seconda stagione della serie tv spagnola. Dopo aver subito uno slittamento in seconda serata, lo show concluderà la sua corsa domani sera con tre episodi inediti. Siamo sul punto di una svolta sul caso di Oscar? Sembra che Vicent sappia molto di più di quanto voglia far credere e Conrado deciderà di affrontarlo a muso duro. In seguito, Vicent verrà ritrovato privo di vita vicino al molo: per Alex sarà facile intuire che il Tenente possa essere il colpevole del delitto. Conrado invece cerca di attribuire l’evento ad Andres, viste le minacce che aveva diretto alla vittima tempo prima. Tutto questo spingerà Alex e Veronica nelle fauci del boss con la chiara intenzione di minacciarlo a mano armata. Riusciranno così a rinchiuderlo dentro al bagagliaio dell’auto per cercare di fargli confessare che è stato lui ad uccidere Oscar. Visto il suo rifiuto, Veronica arriverà persino a ferirlo, mentre Conrado ha ormai deciso: dovrà farsi giustizia da solo.

