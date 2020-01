Il padre di Giulio Cosimo e il fidanzato (?)/ Gli uomini di Giulia Michelini

Giorgio Cerasuolo è un nome più che conosciuto per i fan di Giulia Michelini, dato che si tratta dell’uomo con cui ha avuto il figlio Giulio Cosimo. L’attrice ha preferito spesso mantenere la propria vita privata lontano dai riflettori, quindi è facile notare che non si sia sbilanciata troppo in dichiarazioni sul padre di suo figlio. Almeno fino a che, grazie ad un’intervista a Grazia, il volto noto di Rosy Abate non ha scelto di rivelare qualcosa di più sull’ex compagno. “Fa il velista in giro per il mondo e vede il bambino pochissimo. Sono stata con lui sette anni, a partire dai miei 17. Sono rimasta incinta e ho affrontato l’esame di maturità con il pancione: tra la versione di Latino e il compito di Matematica, andavo in bagno a vomitare”. Cerasuolo sarebbe un padre assente, dice l’attrice, che ricorda come in Distretto di Polizia fosse già incinta. Per questo gli sceneggiatori hanno trasformato il suo personaggio in una ragazza madre. Oggi, sabato 25 gennaio 2020, Giulia Michelini sarà ospite di C’è posta per te e si affiancherà ad uno dei protagonisti del programma, diventando il regalo per qualcuno di speciale. Sono trascorsi tanti anni dalla nascita di Giulio Cosimo, che è coincisa con la decisione dell’attrice e di Cerasuolo di non mantenere viva la loro relazione. All’inizio, ha spiegato a Vanity Fair, Giulia aveva pensato persino di abortire. Ma non è andata oltre l’appuntamento per interrompere la gravidanza: “Sono andata da sola. È stata chiamata una ragazza, poi un’altra, non so neanche io che cosa mi ha portato ad alzarmi; so solo che a un certo punto sono andata”. Nonostante il panico, l’artista è riuscita a chiamare la madre e le ha comunicato la sua decisione di far nascere il bambino.

GIULIA MICHELINI È ANCORA FIDANZATA? NEL PASSATO ANDREA NAPOLEONI

Andrea Napoleoni è ancora il fidanzato di Giulia Michelini? La coppia ha vissuto una crisi qualche anno fa e si è vociferato a lungo che la loro relazione fosse volta al termine. Anche se alcuni mesi più tardi dalla rottura, Andrea e Giulia hanno pubblicato delle nuove foto insieme che hanno fatto pensare ad un ritorno di fiamma. I due hanno vissuto infatti un’esperienza sorridente al Cinecittà World di Roma, il parco tematico che hanno scelto per condividere la giornata con il figlio dell’attrice, Giulio Cosimo Cerasuolo. Sono trascorsi oltre 14 anni da quel primo incontro che ha permesso ai due artisti di trovare l’amore, complice il film di Gabriele Muccino, Ricordati di me, anche se il loro rapporto è stato condito da alti e bassi. La prima rottura infatti è avvenuta otto anni fa, quando la Michelini sembrava aver volto lo scorso ferso il collega Marco Bocci, per poi ritornare al fianco di Napoleoni per qualche tempo. Poi una nuova rottura, con un addio legato ad una grande delusione per Giulia. In un’intervista a Confidenze tra amiche, l’attrice infatti ha spiegato i motivi della loro rottura: “Un momento difficile. Cosa hanno sbagliato gli uomini con me? Tutto. Non lo so, sarà che abbiamo sensibilità diverse. Noi donne ci aspettiamo gesti che non arrivano, abbiamo aspettative che vengono regolarmente deluse. Forse siamo anche noi a sbagliare, ma di sicuro è difficile che le storie durino”. In quella stessa occasione, la Michelini ha svelato l’identikit del suo uomo ideale: “Romantico, affidabile e intelligente, ma lo vorrei anche sportivo. Non esiste lo so, è un’utopia. In realtà mi basterebbe un uomo che sappia capirmi senza starmi troppo addosso, rispettando i miei tempi e i miei spazi”.

