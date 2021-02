Il Principe Carlo in ospedale da suo padre Filippo / Per Sky News “visita insolita”

Questo pomeriggio il Principe Carlo ha fatto visita a suo padre Filippo, il Duca di Edinburgo, presso l’ospedale re Edoardo VII di Londra. Secondo fonti media sarebbe arrivato attorno alle 15.20 di questo pomeriggio, a bordo della sua Tesla grigia e sarebbe uscito dopo una mezzoretta, poco prima delle 16.00, con indosso una mascherina facciale. Secondo Sky News il Principe Carlo si sarebbe intrattenuto con il padre, novantanove anni, un po’ più a lungo del previsto. Il Duca era stato ricoverato martedì scorso, come “misura precauzionale” dopo aver accusato un malore. Nella giornata di ieri è trapelata l’indiscrezione secondo cui il Duca di Edinburgo resterà in ospedale fino alla prossima settimana per essere monitorato dai medici. Sembra che l’umore di Filippo sia comunque alto, grazie anche alla visita di suo figlio Carlo. Sempre Sky News, attraverso il giornalista Jason Farrell ha sottolineato che la visita del principe Carlo è stata “insolita perché non ha visitato suo padre in ospedale in precedenti occasioni”. Eventuali aggiornamenti sono attesi sul profilo ufficiale di Charlie Proctor, voce vicina alla famiglia reale.

BREAKING: The Prince of Wales is visiting his father, the Duke of Edinburgh, at hospital. — Charlie Proctor (@MonarchyUK) February 20, 2021





