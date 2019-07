Il principe e il pirata/ Su Canale 5 il film di Leonardo Pieraccioni (18 luglio)

Questa sera, giovedì 18 luglio, alle 21.15 va in onda “Il principe e il pirata”, quinto film di Leonardo Pieraccioni del 2001. Come sempre il regista toscano è anche protagonista dei suoi film, qui nei panni del maestro Leopoldo Natali. Al suo fianco l’irriverente Massimo Ceccherini, che torna a recitare insieme a Pieraccioni dopo la “pausa” de “Il pesce innamorato”. Nel cast anche Luisa Ranieri. Il film è stato prodotto da Medusa Film e Cecchi Gori Group. “Il principe e il pirata” ha vinto il Nastro d’Argento per la Migliore Colonna Sonora composta da Edoardo Bennato, un successo discografico con un disco che portava proprio il nome del film.

Il principe e il pirata, la trama del film

La tranquilla esistenza del maestro elementare Leopoldo Natali viene destabilizzata dalla morte improvvisa del padre Pierino (Giorgio Picchianti). Quando Leopoldo si ritrova nella camera mortuaria, il padre si desta rivelandogli di aver solamente inscenato la sua morte per imbrogliare i troppi creditori. L’uomo riesce a scappare e lascia al figlio una videocassetta, in cui gli rivela che ha un fratello nato da una relazione extraconiugale con una bidella: Melchiorre, detto “Gimondi”, che sta scontando alcuni anni all’Ucciardone. I due fratelli si incontrano e intraprendono un lungo viaggio in auto da Palermo fino a Saint Vincent, dove si trova il padre. Dopo mille peripezie e aver ricevuto la sua parte di eredità, Leopoldo decide di lasciare il padre e il fratello per tornare dal figlio e dalla ex moglie, alla quale si era riavvicinato proprio grazie a “Gimondi”.

