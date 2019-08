Il professor Cenerentolo/ Video, su Rai 1 il film di e con Leonardo Pieraccioni

Il professor Cenerentolo, diretto nel 2015 da Leonardo Pieraccioni, andrà in onda il 20 agosto alle ore 21.25, su Rai 1. Si tratta di una commedia interpretata dal medesimo regista, che ricopre il ruolo di Umberto Massaciuccoli, e da Laura Chiatti nella parte della bella insegnante di ballo Morgana. Altri nomi famosi del cast sono Flavio Insinna, che presta il volto e la voce al direttore del carcere di Ventotene, e Davide Marotta, ovvero Arnaldo, proprietario della biblioteca comunale. Gli attori in oggetto sono noti per aver recitato in opere di successo; Pieraccioni, su tutti, ha partecipato a capolavori quali Il ciclone e I laureati, da lui stesso diretti. Il professor Cenerentolo può beneficiare delle musiche di Gianluca Sibaldi, che accompagnano magistralmente le varie scene, e della fotografia di Fabrizio Lucci, che ha lavorato anche a quella di alcuni episodi di Don Matteo.

Il professor Cenerentolo, la trama del film

Il protagonista de Il professor Cenerentolo è Umberto Massaciuccoli, finito in carcere dopo aver tentato una rapina in banca per evitare il tracollo della propria azienda. Con il passare del tempo, però, l’uomo si distingue per la buona condotta e viene ammesso a un lavoro diurno: egli, cioè, diventa bibliotecario e tutor della figlia del direttore del penitenziario. Umberto, tuttavia, inizia a disertare le attività in biblioteca dopo aver conosciuto Morgana, insegnante di ballo, la quale crede che lui sia un vero professore. La donna si adira quando scopre la verità, ma poi viene aiutata da Massaciuccoli a ritrovare una collana cui teneva molto e perdona la bugia di Umberto. Alla fine i due partner, insieme al proprietario della biblioteca Arnaldo, fondano una società dedita al ritrovamento degli oggetti scomparsi e iniziano a mettere su, con questo stratagemma, un bel gruzzolo di denaro.

