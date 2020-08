Il professore cambia scuola/ Su Rai 3 il film con Denis Podalydes (oggi, 18 agosto)

Il professore cambia scuola andrà in onda su Rai 3 in prima serata alle 21:20 di oggi, 18 agosto, ed è è stato diretto da Olivier Ayache-Vidal. La pellicola prodotta e uscita nel 2017 in Francia vanta nel suo cast degli attori del calibro di Denis Podalydès, Abdoulaye Diallo, Pauline Huruguen, Tabono Tandia e Alexis Moncorge, meno conosciuti a livello internazionale ma abbastanza famosi in patria.

Il professore cambia scuola, la trama del film

Ecco la trama de Il professore cambia scuola. François Foucault, interpretato da Denis Podalydès e un cinquantenne single, docente di una scuola di Parigi, l’Henri IV, uno dei licei più considerati ed esigenti della Francia. L’uomo è severissimo, ogni volta che corregge un compito accompagna la valutazione con dei commenti sarcastici ed eccessivi sui propri studenti. Un giorno però, durante la presentazione del libro del padre, un rinomato filosofo, si ritrova a discutere di scuola con una bella donna e si lascia sfuggire alcuni pareri poco adatti a descrivere la difficile situazione delle scuole di periferie. La sconosciuta si rivela in seguito essere una dirigente proprio del Ministero dell’Educazione e l’insegnante si ritrova così lanciato da un liceo di grande valore ad uno degli istituti peggiori della Francia.

Qua i suoi metodi non saranno più efficaci come prima e gli adolescenti non si dimostrano per nulla motivati e attenti ma vivono tutti in situazioni molto particolari. Foucault, fin dal primo giorno, si interessa a Seydou, un ragazzo emarginato, con un presente difficile ma tante potenzialità. L’uomo si ritroverà allora davanti ad un bivio, continuare ad insegnare senza preoccuparsi della situazione e nell’indifferenza totale, oppure rimboccarsi le maniche e farsi carico dei ragazzi, impegnandosi a capire i loro bisogni e le loro esigenze scolastiche.



