Il ragazzo di campagna/ Video, su Rete 4 il film con Renato Pozzetto (2 gennaio 2020)

Il ragazzo di campagna andrà in onda giovedì 2 gennaio alle ore 21.25 in prima serata su Rete 4. Il film è una commedia all’italiana interpretata da Renato Pozzetto, il film è stato girato nel 1984 dalla storica coppia di registi Castellano e Pipolo. Gli attori sono noti al grande pubblico, infatti oltre Renato Pozzetto ci sono anche Massimo Boldi, autore di numerosi cine-panettoni apprezzati dal pubblico italiano, ci sono anche Enzo Carnevale, Renato D’amore e Clara Colosimo. La canzone che ha costituito i titoli d’inizio e di coda del film è interpretata è interpretata da Patrizia Tapparelli intitolata Beato te contadino. Le riprese sono state effettuate nei borghi della Pianura Padana.

Il ragazzo di campagna, la trama del film

Diamo uno sguardo alla trama de Il ragazzo di campagna. Artemio vive insieme alla madre Giovanna in un Paesino chiamato Borgo tre Case, situato nella pianura lombarda; la maggior parte degli abitanti sono anziani e il loro unico passatempo è aspettare che passi il treno. La made vuole che Artemio sposi Maria Rosa, l’unica ragazza in città segretamente innamorata di lui, ma all’età di 40 anni decide di partire per Milano in quanto si è reso conto di non aver mai vissuto realmente. In città non sapendo cosa fare cerca il cugino che lo ospita in realtà però quest’ultimo è un ladro che entra ed esce di prigione e coinvolge Artemio in uno scippo. Resosi conto della situazione l’uomo cerca la vera proprietaria della borsa che si rivela essere Angela, segretaria in una multinazionale. La donna lo aiuta a trovare un posto dove stare ma dopo aver intrapreso numerose carriere tutte senza successo, Artemio si arrende, prima però chiede ad Angela di sposarlo dopo aver passato la notte insieme ma la donna è troppo moderna per un simile passo. Artemio torna in campagna a fare il contadino e Angela che era tornata per accettare la sua proposta viene rifiutata, la donna giusta per lui è Maria Rosa.

Il trailer de Il ragazzo di campagna





