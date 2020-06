Il romanzo di un amore/ Su Canale 5 il film con Amy Acker (oggi, 1 giugno)

Pubblicità

Il romanzo di un amore va in onda su Canale 5 per il pomeriggio di oggi, lunedì 1 giugno, a partire dalle ore 14:45. Si tratta di una pellicola realizzata nel 2015 negli Stati Uniti d’America dalla casa cinematografica Larkin Goldstein Productions.La regia è stata affidata a Mark Griffiths, il soggetto e la sceneggiatura sono stati ideati e creati da Hanz Wasserburger mentre la distribuzione nei botteghini ed in particolar modo nel circuito televisivo è stata gestita dalla Moviemax family. Nel cast di questo film sono presenti tra gli altri Amy Acker, Dylan Bruce, Charles S. Dutton, Emily Tennant e Casey Manderson.

Il romanzo di un amore, la trama del film

Ecco la trama de Il romanzo di un amore. Uno scrittore di successo che si occupa da sempre di romanzi a sfondo sentimentale, si trova a vivere un momento particolarmente complesso della sua esistenza anche in ragione della fine di un importante rapporto sentimentale. La delusione per la fine di questo amore è stata talmente forte che lo ha svuotato completamente di ogni genere di idea e soprattutto dell’aspirazione necessaria. Il problema è che lui da tempo ormai ha preso un importante impegno con il suo procuratore per consegnare entro poche settimane quello che dovrebbe essere il suo quarto romanzo molto atteso, peraltro, anche dal suo pubblico. Siccome ogni angolo della sua casa e soprattutto le strade della città dove vive gli ricordano costantemente la sua adorata compagna, decide di dare una svolta e di andare a stare per qualche settimana dai suoi genitori che abitano nello stato dell’Oregon ed in particolar modo a Portland. Sull’aereo fa la conoscenza di una giovane giornalista che si occupa anche di letteratura con la quale inizia a scambiare qualche veduta sui romanzi e su qualche altro genere letterario. L’uomo decide di restare al proprio posto e soprattutto di non rivelare la sua vera identità anche perché la ragazza dimostra di non apprezzare in maniera particolare quelli che sono stati i suoi romanzi più apprezzati dal pubblico. Non appena arrivati nella città i due decidono di continuare a frequentarsi ed in particolar modo si vedono durante le serate e il loro rapporto di amicizia ben presto si trasforma in un’appassionante storia d’amore. Lo scrittore capisce che questa donna può significare molto per lui e soprattutto potrebbe essere anche la partner ideale che potrebbe renderlo felice per il resto della sua vita e magari costruire una bellissima famiglia. Purtroppo il loro rapporto è nato da una piccola bugia o per meglio dire una piccola ma significativa omissione. Infatti ha sempre voluto tenere nascosto la sua vera identità per evitare di creare problemi alla relazione. Infatti non appena lei scopre la vera identità di quell’uomo, si dimostra piuttosto arrabbiata anche perché lei è a sua volta reduce da una brutta delusione d’amore. I due dovranno quindi cercare di superare queste inaspettate difficoltà per poter sperare di essere finalmente felici insieme proprio come in uno dei romanzi dello scrittore.



