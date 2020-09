Il Segreto/ Anticipazioni 14 settembre 2020: Isabel incontra un uomo misterioso…

IL SEGRETO, DOVE ERAVAMO RIMASTI

Nella puntata di domenica 13 settembre de Il Segreto, Ignacio dice a Pablo e Carolina che il ragazzo deve partire immediatamente per le Americhe perché la sua vita è a rischio ma i due ragazzi non accettano questa decisione, soprattutto perché il capitano Huertas ha chiaramente consigliato che il ragazzo non si muova dalla Villa. Isabel accetta un invito di un uomo sconosciuto e lei sembra davvero molto felice, pertanto dice a Maqueda che deve disdire il loro viaggio insieme e l’uomo non prende per nulla bene questa decisione, sentendosi messo da parte. Tomas è molto nervoso perché ha visto Marcela in un momento di dolcezza e intimità con il marito e se la prende con il fratello Adolfo, ignaro di tutto. In seguito ha una discussione pure con Maqueda che vorrebbe sapere da lui con chi partirà sua madre. Intanto Marta prova a convincere suo padre ad assumere qualcuno per aiutarli alla fabbrica e lui, su pressione di Rosa, fa la proposta di assunzione a Adolfo che chiede del tempo per dare una risposta definitiva. Marta prova a dissuadere il padre da questa idea ma l’uomo si dimostra irremovibile e soprattutto non capisce perché la figlia non voglia lavorare fianco a fianco con il suo futuro cognato.

Aligia é molto nervosa per il fallimento della causa repubblicana e ne approfitta per prendersela con i suoi genitori ma pure con Matias che é stato molto lento nel decidere di agire. Lei e Damian accusano Matias di essersi ormai imborghesito e a complicare ancora di più la situazione interviene una proposta del sindaco Mauricio che é rivolta proprio a Matias. Dolores chiede al sindaco di poter avere una dilazione sul pagamento delle multe e così Mauricio intercede per lei ma quando la Miranar capisce che le nuove condizioni sono peggiorative, allora paga subito la prima rata. Questo peró le causa non poco nervosismo che decide di sfogare su Tibursio, Hipolito e Onesimo, accusandoli di perdere troppo tempo invece di lavorare e guadagnare. Onesimo, però, ha avuto una nuova idea imprenditoriale e prova a coinvolgere il resto della famiglia nella fabbricazione del dentifricio. Urrutia va a trovare Pablo perché vuole salutarlo prima della sua partenza per l’America. Trova il ragazzo estremamente preoccupato perché teme per la sua vita ma al tempo stesso il figlioccio di Don Ignacio non vuole separarsi da Carolina. Il ragazzo ovviamente ignora che uno dei motivi per i quali il Solozabal spinge per questa partenza é legato ad un tremendo segreto che non vuole rivelare ai due ragazzi.

IL SEGRETO, ANTICIPAZIONI 14 SETTEMBRE

Nelle puntate di questa settimana de Il Segreto, a partire da oggi lunedì 14 settembre 2020, Isabel lascia La Habana perché ha un appuntamento con un uomo misterioso. Questa decisione mette in agitazione sia Iñigo, che teme di perdere la donna che ama, che Antonita che non vuole restare da sola con Francisca. Quando la donna parte e la Montenegro se ne rende conto, progetta subito la sua fuga dal padiglione. Marta e Matias accettano la proposta di Mauricio del nuovo consiglio comunale mentre Adolfo accetta la proposta di lavoro di Don Ignacio, spinto anche dalla madre che desidera avere una spia all’interno della fabbrica. Alicia è molto perplessa per il fatto che Matias abbia un incarico istituzionale e questo non fa che aumentare l’astio fra i due. Adolfo regala a Rosa l’anello di fidanzamento ma quando le dice che non potrà trascorrere la cena di Natale con lei e la sua famiglia, fa infuriare la ragazza. Onesimo vince alla lotteria e decide di dividere il denaro ottenuto con la zia e lo zio, riuscendo così a risolvere la situazione di Dolores legata alle multe.



© RIPRODUZIONE RISERVATA