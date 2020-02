Il Segreto/ Anticipazioni 16 febbraio: Maria scopre l’inganno di Dori Vilches?

Il Segreto, dove siamo rimasti?

Cosa è accaduto nelle ultime puntata de Il Segreto? Irene scrive il suo articolo contro Morales, ma poi cambia idea. Non crede infatti che Garcia si fermerà di fronte alle loro invettive e Severo e la moglie devono convincerlo a lungo per riuscire a farlo partecipare alla lotta comune. Intanto, Consuelo riceve una lettera di Elsa, che le racconta tutte le belle novità della sua nuova vita insieme ad Isaac. Tibursio invece cerca di far riflettere Dolores: non si è comportata bene con Esther, soprattutto perchè l’ha tacciata di essere una concubina. La moglie cerca di fargli presente le sue ragioni, ma alla fine concorda sul fatto che debba delle scuse alla ragazza. Alla locanda, Mauricio e gli altri cittadini parlano delle malefatte di Morales e del fatto che presto toglierà loro anche la speranza. Il capomastro fa notare inoltre che Morales si sta impegnando perchè tutti se ne vadano prima che sia troppo tardi. Altri cittadini infatti hanno già fatto i bagagli e hanno accettato i soldi di Garcia per le loro proprietà. Matias vorrebbe fare qualcosa, ma Paco gli impone di non impedire a nessuno di lasciare Puente Viejo. Quando Esther raggiunge la bottega, Dolores fa molta fatica a chiederle scusa. La ragazza però ne approfitta per dare una lezione a Dolores: non dovrà più impicciarsi dei fatti degli altri.

All’Avana, Fernando chiede spiegazioni a Maria perchè ha saputo dall’infermiera che non vuole più fare gli esercizi. La donna le rivela così di aver intuito che Dori Vilches ha usato una scusa per non usare gli aghi. Lo accusa infine di essersi intromesso nella sua decisione. Fernando nega tutto e Maria non gli crede, nemmeno quando giura di non aver istruito l’infermiera su come procedere con la cura. Di fronte alle sue difese, alla fine decide di accettare le sue giustificazioni. Gli impone tuttavia di parlare con Dori Vilches perchè torni a fare il trattamento con la stessa intensità di prima. Nel frattempo, Brunilde chiede aiuto a Dolores perchè possa fare da mediatrice fra lei e Onesimo e affinchè parli con il padre. Paco infatti non accetta il loro amore, ma la ragazza è convinta di volerlo vedere ancora. Mentre Prudencio chiede a Berengario di celebrare le sue nozze con Lola, Esther si annoia alla casa parrocchiale e riceve la visita di Don Anselmo. All’Avana, Fernando sfugge alle attenzioni di Dori Vilches. L’infermiera vorrebbe abbracciarlo: i due hanno una relazione. Mesia però è furioso con lei, perchè Maria è migliorata ancora e la colpa è solo sua. Di fronte alla minacci di essere cacciata, Dori Vilches lo implora di darle una seconda possibilità e si dichiara pronta a fare tutto ciò che vuole.

Il Segreto, le anticipazioni del 16 febbraio

Abbiamo finalmente scoperto quale tipo di relazione unisca Dori Vilches e Fernando. Quest’ultimo vuole fare di tutto per impedire che Maria riprenda a camminare, soprattutto da quando lo ha minacciato di lasciare l’Avana per cercare le cure migliori altrove. Così non ha esitato a riversare la sua ira sull’infermiera, che ha sedotto e che tiene in suo pugno. Talmente tanto che Dori Vilches ha già giurato di piegarsi al suo volere. Maria però ha l’occhio lungo e non si fida di Fernando, anche se ha fatto finta di credergli. Approfittando di un momento da sole, la figlioccia di Francisca somministrerà all’infermiera un farmaco per farla parlare. Così Maria scoprirà alcuni dettagli: una donna, una certa Clara, due bambini, un incendio. Parole senza senso che però agli occhi di Maria assumono un significato drammatico, tanto da chiedere l’aiuto di Irene.



© RIPRODUZIONE RISERVATA