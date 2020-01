IL SEGRETO/ Anticipazioni 19 gennaio: Elsa ed Isaac si sposano ma…

L’appuntamento di oggi pomeriggio con la soap spagnola Il Segreto ci ha svelato che la minaccia che incombe su Puente Viejo è sempre più reale. Sarà infatti il sottosegretario Juan Garcia Morales, incaricato dei lavori di costruzione della nuova diga, ad informare gli abitanti che la città verrà presto sommersa completamente. Inevitabile il panico si estenderà per tutto il paese. Ma Raimundo, Francisca e Carmelo non sembrano affatto disposti ad arrendersi così facilmente. Il sindaco, informato da Meliton, sembra non poter fare ancora molto, a causa della convalescenza seguita allo scontro a fuoco in cui ha perso la vita Fraile. Sarà però l’Ulloa a trovare una soluzione. La sua sensazione che il sottosegretario menta e nasconda in realtà un secondo fine si rivelerà presto più che fondata.

Il Segreto, riassunto delle puntate precedenti (17 gennaio)

Sia Francisca che Raimundo non hanno alcun dubbio che dietro a tutto quanto sta accadendo a Puente Viejo vi sia in realtà il Mesia. Sebbene le apparenze mostrano che è un uomo profondamente cambiato infatti, la Montenegro non riesce a convincersene. L’impegno con cui sembra accudire Maria ed il suo interesse per farla tornare a camminare non sono affatto sufficienti a mostrare le sue buone intenzioni, anche perchè l’uomo non perde occasione per mettere la Castanedo contro di loro. Anche quanto accaduto tra Carmelo e Fraile lascia ancora molti dubbi sul reale coinvolgimento del Mesia, tanto più che il sindaco di Puente Viejo, colpito da amnesia, non è ancora stato in grado di raccontare come si siano effettivamente svolti i fatti quel giorno. Per sapere quale sarà davvero il destino di Puente Viejo bisogna attendere la nuova puntata. Il Segreto infatti non è andato in onda, sabato 18 gennaio, per lasciare il posto ad Amici e ad una finestra pomeridiana sul Grande Fratello. L’appuntamento è quindi per domenica 19 gennaio, come sempre su Canale 5.

Il Segreto, anticipazioni 19 gennaio

Stando a quanto anticipato dagli spoiler nella puntata di domenica 19 gennaio de Il Segreto vedremo finalmente una vicenda piacevole animare le strade del paese. Elsa ed Isaac infatti decideranno di sposarsi senza attendere oltre. La cerimonia semplice si svolgerà nella piazza del paese, con pochi invitati. Maria intanto sarà intenta a cercare di tornare a camminare prima possibile, mentre Fernando continuerà a tramare contro Puente Viejo senza che nessuno sembri accorgersene. Anche Don Berengario sarà impegnato a conoscere meglio sua figlia Esther ed a spiegarle i motivi che gli hanno impedito di esserle accanto. Ma dentro ogni abitante di Puente Viejo vi è la preoccupazione per la nuova diga. Avranno un mese di tempo per trovare una soluzione. Ce la farnno a salvare Puente Viejo dall’inondazione? Per saperlo non ci resta che attendere nuove emozionanti puntate della soap.



