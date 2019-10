IL SEGRETO / Anticipazioni 27 ottobre: Isaac lascia Elsa, ma Antolina…

IL SEGRETO, DOVE SIAMO RIMASTI

Una domenica fortunata per i fan de Il Segreto: la soap ritornerà con un doppio appuntamento oggi, 27 ottobre 2019. La prima puntata verrà trasmessa da Canale 5 nel pomeriggio, a partire dalle 16:29, mentre Rete 4 manderà in onda il secondo episodio nel prime time, a partire dalle 21:39. Prima di scoprire le anticipazioni, ecco dove siamo arrivati ieri: Alla visita di Armero, Prudencio decide di rivelergli di voler rifiutare la sua offerta. Non vuole infatti tenersi le proprietà dei suoi debitori oppure usare la violenza per riottenere i prestiti. L’uomo però gli punta il coltello contro. Intanto, Fernando cerca di capire da Maria Elena l’identità di quegli uomini che ha incontrato mentre si trovava con Maria. Raimundo invece teme la reazione di Francisca. Alla vineria, gli uomini di Armero stanno per ferire Prudencio, quando Mauricio entra armato di fucile e li allontana. In piazza, Adela e Berengario mettono alle strette Antolina, decisa a fermare Elsa con ogni mezzo. Isaac osserva tutto dalla finestra della locanda e anche se vorrebbe parlare con la moglie, viene bloccato da Matias. L’amico crede infatti che dovrebbe parlarle in privato, in modo da non avere testimoni. Al Municipio, Carmelo si congratula con Onesimo per essere riuscito ad entrare nel cuore dei cittadini, anche se gli comunica che presto Meliton ritornerà al suo posto. Poco dopo, Cifuentes rivela al Sindaco di sentirsi in colpa per l’arresto di Elsa. Carmelo però lo ha convocato per chiedergli di proteggere in segreto la sicurezza della riunione dell’associazione femminile. Alla locanda, Mauricio sottolinea a Prudencio che è stata Francisca a chiedergli di proteggerlo dall’usuraio. La matrona infatti immaginava che qualcosa sarebbe andato storto e visto che lo ha difeso, il ragazzo dovrà dimostrare di esserle grato.

Nel frattempo, Consuelo e Marcela preparano la sala per la riunione. Matias si offre di appostarsi alla porta con altri cittadini per evitare che i bruti si presentino di nuovo, ma la moglie è sicura che se la caveranno da sole. L’atmosfera si rattrista quando il discorso ricade su Elsa: Consuelo teme che l’abbia voluta confortare solo per non preoccuparla. Carmelo invece riferisce alla moglie di aver chiesto protezione a Cifuentes, ma la maestra non ne è felice. Irene porta poi notizie di Severo: ritornerà quel giorno stesso. Ha sentito il marito tranquillo e rilassato, come se avesse risolto ogni guaio, ma non ne è convinta. Una volta sole, Irene riferisce all’amica di voler partecipare alla riunione. A villa Montenegro, Fernando e Maria parlando della fidanzata dell’uomo, che è riuscita a fargli dimenticare persino l’amore che nutriva per la figlioccia di Francisca. Mentre Prudencio rivede Lola al mercato, Dolores continua a intromettersi nella gestione della nipotina Belen. Antolina invece entra nella stanza del marito armata di buone intenzioni: lo bacia dopo avergli rivelato di essere sicura che il loro matrimonio si possa salvare. Alla villa, Severo entra furioso per parlare con Francisca, visto che ha scoperto che c’è lei dietro la sua rovina.

IL SEGRETO ANTICIPAZIONI DEL 27 OTTOBRE 2019

PUNTATA POMERIDIANA – Severo è ormai deciso a mettere Francisca con le spalle al muro. Dopo aver chiesto un prestito a Prudencio e grazie alle dovute ricerche, ha realizzato infatti che la Montenegro si è intromessa nei suoi affari e ha provocato il crollo delle risaie. Anche se fino ad ora nessuno degli amici ha creduto ai suoi sospetti, Santacrus troverà il modo per mostrare a Carmelo le prove contro la matrona. Furioso come non mai, Severo verrà interrotto nel suo dialogo acceso con la Montenegro grazie all’arrivodi Carmelo e Mauricio, accorsi per motivi diversi alla villa.

PUNTATA SERALE – Anche se ha fatto di tutto per sedurre il marito, Antolina dovrà fare i conti con la decisione di Isaac di lasciarla. Ancora una volta la ragazza si rifarà su Elsa, convinta che sia la causa di ogni male. Per questo deciderà di dare una somma a Rufina perchè picchi Elsa, ancora rinchiusa in cella. Le gravi ferite permetteranno alla rivale di rivedere il dottor Zabaleta in infermeria, dove verrà ricoverata poco dopo. Severo deciderà invece di mentire a Prudencio sui suoi affari, affermando che non ci sia alcun problema. Il ragazzo poi raggiungerà La Casona per ringraziare Francisca per averlo salvato don Pablo.





