IL SEGRETO / Anticipazioni 28 ottobre: Severo ha le prove contro Francisca!

IL SEGRETO, DOVE SIAMO RIMASTI

I fan de Il Segreto potranno seguire la nuova puntata su Canale 5, in onda oggi, lunedì 28 ottobre 2019, a partire dalle 16:14. Prima di scoprire le anticipazioni, rivediamo dove siamo arrivati ieri: Mauricio punta il fucile contro Severo, furioso contro Francisca. Anche Carmelo giunge poco dopo e riesce ad allontanare l’amico. Mentre le donne festeggiano il successo della riunione, Isaac decide di lasciare Antolina e pure il loro focolare. Ritornata in cella, Elsa realizza che Rufina le ha rubato il portavivande. La carcerata la minaccia subito di tagliarle la gola. Intanto, Onesimo cerca di convincere Meliton a riposare ancora, mentre Irene, Adela e Carmelo non credono alle accuse di Severo contro Francisca. Stravolto, Isaac trova rifugio alla locanda di Matias e racconta agli amici tutto ciò che è accaduto con la moglie. A La Casona, Francisca riceve una visita di Carmelo con tanto di scuse, dopo aver mantenuto la parte dell’innocente con Maria. La matrona ne approfitta per ricordare al Sindaco che in base agli ultimi eventi le dovrà ben due favori. Il giorno successivo, Severo nega con Prudencio di avere dei problemi a saldare la rata del prestito. Antolina invece fa visita a Rufina e le dà altri soldi perchè picchi Elsa con estrema violenza.

Carmelo non è l’unico a cui Francisca vuole ricordare il proprio aiuto. La matrona sottolinea a Prudencio che continuerà a sostenerlo finchè la cosa sarà reciproca. Nel frattempo, Elsa sviene dopo aver ricevuto diversi calci e pugni da Rufina. I militari accorrono subito e la ragazza viene rianimata dal dottor Zabaleta. Fernando invece confida a Maria di voler chiedere la mano di Maria Elena, ma di avere paura di farle la proposta. Mentre Mauricio informa Francisca della scomparsa di Severo, il medico decide di trattenere Elsa in infermeria, sospettando l’incrinatura di alcune costole. Mentre Carmelo parte alla ricerca di Severo, Meliton rimane folgorato alla vista di Saturna, che in sostituzione dello zio si occuperà del suo banco del pesce. Dopo aver saputo che Maria e Fernando stanno confabulando, Francisca cerca di mettere l’uomo in cattiva luce agli occhi di Maria Elena, senza riuscirci. Fernando confida poi di non sentirsi all’altezza della fidanzata, a causa del suo passato. A causa del dolore, Elsa è costretta a rimanere seduta anche per dormire. Ha chiesto a Zabaleta di farle un favore, ma teme anche che il resto dei cittadini scopra che cosa le è successo.

IL SEGRETO ANTICIPAZIONI DEL 28 OTTOBRE 2019

Secondo le anticipazioni de Il Segreto la resa dei conti è ormai vicina per Severo: dopo aver affrontato a muso duro Francisca, ha capito di dover ottenere le prove della sua colpevolezza per ottenere il sostegno degli amici. Carmelo ha deciso di partire per andare alla sua ricerca, anche su richiesta di Irene, preoccupata per il non ritorno del marito. Una volta rintracciato, Severo avrà due rivelazioni da fargli. Da un lato ha trovato il magazzino in cui la Montenegro ha nascosto il riso con il solo scopo di far crollare il prezzo sul mercato. Dall’altra però dovrà confessare all’amico di non avere più la possibilità di saldare la prima rata del debito a Prudencio. Dopo aver nascosto a lungo la verità, Santacruz è finalmente disposto a farsi aiutare. Intanto, Elsa continua a rimanere in carcere ed attende di sapere se le costole sono fratturate, a causa del pestaggio subito da Rufina. Quale favore avrà chiesto invece a Zabaleta? Forse di dare sue notizie a Isaac, perchè possa scoprire se Antolina è collegata alla detenuta che l’ha spinta ad un passo dalla morte?



© RIPRODUZIONE RISERVATA