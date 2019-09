IL SEGRETO / Anticipazioni 29 settembre: Isaac vendicherà Elsa?

IL SEGRETO, ANTICIPAZIONI 29 SETTEMBRE

Il Segreto ritorna con una nuova puntata nel pomeriggio di oggi, domenica 29 settembre 2019, come sempre su Canale 5. I fan potranno seguire gli sviluppi della soap iberica a partire dalle 16: 23 circa. Prima di scoprire le anticipazioni, ecco dove siamo rimasti ieri: Elsa piange senza interruzione dopo essersi guardata allo specchio in abito da sposa. Le donne di Puente Viejo cercano di consolarla, ma la ragazza è fin troppo turbata. Dopo qualche insistenza, Elsa rivela di essersi ricordata delle nozze con Isaac e della fiducia, mal riposta, in Antolina. Nel frattempo, Mauricio rivela a Fernando che Francisca vuole creare una trappola contro di lui e Roberto. L’uomo però nega di avere qualcosa da ridire sul fidanzato di Maria, mentre il capomastro è sicuro che l’obbiettivo della Montenegro sia fare in modo che i due si eliminino a vicenda. Al negozio, Dolores e Antolina chiedono a Matias spiegazioni sulla partenza improvvisa di Alvaro e sulle condizioni economiche della coppia. Julieta invece è piena di vita, tanto da concedersi una lunga passeggiata nei boschi. Saul l’avvisa poi di aver scoperto che Cifuentes vuole continuare a fare pressioni su Berengario e Carmelo, in modo che uno dei due ceda. Dietro insistenza degli amici, Elsa decide di confessare di essere ricca e di aver mentito per tutto il tempo. Ritornata a casa, Antolina parla di nuovo male della rivale con il marito e di non tollerare nemmeno la felicità di Marcela e Matias. Quest’ultimo scopre invece che Elsa ha firmato una procura ad Alvaro, ancora prima di diventare sua moglie.

A casa Montenegro, Roberto prepara la pistola in previsione dell’incontro con Fernando. Francisca però nota la scatola che conteneva l’arma sotto al cuscino, dove il quasi genero l’ha nascosta al suo arrivo. Poco dopo, Mauricio rivela a tutti che Fernando è partito in fretta alla volta di Madrid. Quella sera, Marcela riferisce a Consuelo di temere che Alvaro abbia messo gli occhi sui soldi di Elsa. Le due donne però non riescono a credere alla possibilità che il dottore abbia ingannato la fidanzata. Dopo aver temuto il peggio per la sua famiglia, Dolores scopre che Tibursio e i due ragazzi sono ancora vivi e che Pancho è ritornato al circo da solo. Al mattino successivo, Francisca è ancora dubbiosa sulla partenza di Fernando. Rifiuta poi di concedere a Prudencio la possibilità di lasciare la villa per avviare un progetto che lo renda indipendente. Saul invece chiede a Carmelo di consegnargli le armi con cui ha ucciso i Molero, rivelandogli di avere un piano per allontanare i sospetti da Cifuentes: farà ritrovare le pistole con sopra le sue impronte, ma lascerà il paese prima che lo arrestino. Intanto, Isaac dice a Matias di voler interrompere le nozze di Elsa, sicuro della doppia faccia di Alvaro. Non sa ancora che il rivale ha spedito una lettera alla sua futura sposa e che ha annullato le nozze, visto che ha ottenuto ciò che voleva fin dall’inizio. Solo i suoi soldi.

IL SEGRETO, ANTICIPAZIONI DEL 29 SETTEMBRE 2019

Elsa ha ormai scoperto la verità su Alvaro e nel peggiore dei modi. Per fortuna non rimarrà da sola ad affrontare il suo dolore, visto che Consuelo scoprirà presto che cosa è successo. Anche Isaac riceverà la triste notizia da Matias e per questo deciderà di correre da Elsa per darle il suo sostegno. L’artigiano è felice di sapere che le nozze non ci saranno, ma nel suo cuore prevale la rabbia. Come avremo modo di vedere nei prossimi appuntamenti, lo stato d’animo di Isaac lo spingerà a prendere una decisione forte per quanto riguarda il medico. Questo implicherà però che Elsa gli dica la verità sul proprio patrimonio e quindi anche il motivo dell’inganno di Alvaro. Così come che ad un certo punto il falegname decida di affrontare Antolina, magari dopo aver scoperto il suo ruolo nel piano del rivale.



