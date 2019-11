IL SEGRETO/ Anticipazioni 3 novembre: Severo pronto ad attaccare Francisca!

IL SEGRETO, DOVE SIAMO RIMASTI

Nel pomeriggio di oggi, domenica 3 novembre 2019, Il Segreto ritornerà con una nuova puntata su Canale 5. I fan della soap spagnola potranno seguire l’appuntamento dalle 16:29 in poi, ma la bella notizia è che ci sarà un nuovo episodio anche in prima serata, dalle 21:31 su Rete 4. Prima di scoprire le anticipazioni, rivediamo che cosa è accaduto ieri: Prudencio riceve una telefonata preoccupata da Saul, informato di quanto accaduto fra il fratello e Severo. Saul infatti vuole che gli dia una proroga e che non metta in crisi nè la sua attività nà la sua famiglia. Per convincerlo, il fratello gli ricorda tutte le volte che lo ha perdonato. A La Casona, Maria Elena annuncia a Fernando e a tutti gli altri di essersi accordata con Maria per la compravendita delle sue proprietà all’Avana. Francisca è sotto shock, mentre Fernando è senza parole dalla felicità. Nel frattempo, alcuni braccianti di Molero prendono di mira Severo per via del loro recente licenziamento. Santacruz però ha già trovato un modo per ricompensare Romualdo e i suoi uomini: costruire un ordiglio per radere al suolo il silo della Montenegro.

Isaac invece torna a casa solo per chiedere ad Antolina di smettere di perseguitare Elsa e di ritirare la sua denuncia. Di fronte al suo rifiuto, le rivela di aver intenzione di confessare l’omicidio di Jesus e di volerla indicare come sua complice. Anche se la moglie crede di essere al sicuro, il falegname ha con sè delle prove per incastrarle: ha il portafogli di Jesus, in cui ci sono le impronte di Antolina. Mentre Severo definisce gli ultimi dettagli per la bomba, Dolores continua a infastidire la nuora, sicura di conoscere i bisogni di Belen meglio di lei. A la vineria, Prudencio comunica a Marchena di voler dare una proroga a Severo e di non voler dire nulla alla Montenegro, anche se teme che la matrona possa essere colpevole del fallimento dell’uomo. L’ex camionista però teme che il ragazzo si stia cacciando in guai ancora più grandi e che stia sottovalutando gli eventi. A La Casona, Francisca è ancora scocciata per il gesto di Maria Elena, che invece è entusiasta per il suo nuovo acquisto. In carcere, il dottor Zabaleta controlla lo stato di salute di Elsa, in via di guarigione. Il medico spera di poter convincere i militari a lasciarla in ospedale ancora per due giorni, per evitare che Rufina la picchi di nuovo. Antolina invece ripensa alle parole del marito, disperata per quello che potrebbe accadere. Ripensa inoltre a quando si è disfatta degli effetti di Jesus, preferendo nascondere il portafogli invece di bruciarlo con tutte le altre cose. Il giorno successivo, Prudencio annuncia a Severo la bella notizia. Maria invece propone a Fernando e alla fidanzata di celebrare il loro matrimonio alla villa, sicura di poter convincere la madrina a dare il suo consenso. Tornato a casa, Severo comunica alla moglie di aver ottenuto una proroga da Prudencio, ma continua a voler portare avanti la sua battaglia contro Francisca.

IL SEGRETO ANTICIPAZIONI DEL 3 NOVEMBRE 2019

Severo è ancora alla ricerca del momento giusto per attaccare la sua più grande nemica: Francisca Montenegro. Mentre è in attesa del materiale per creare l’ordigno, viene a conoscenza anche del fatto che Fernando e Maria Elena si sposeranno a La Casona. Quale momento migliore per colpire la matrona proprio nel posto in cui si sente più sicura? Intanto, Maria rivela a Raimundo di provare una forte invidia per Fernando, sempre più felice grazie alla presenza della nuova fidanzata. Dopo essere stata lasciata a casa da sola, Irene inizia a credere che il marito possa commettere un gesto folle. La donna però non riesce a trovarlo da nessuna parte. Come richiesto, Elsa può finalmente ricevere la visita dei propri cari, fra cui quella di Consuelo. Di fronte alla nonna di Julieta, la ragazza decide di mentire sulle sue reali condizioni di salute, anche se Consuelo sembra intuire che le stiamentendo.



