IL SEGRETO/ Anticipazioni 30 settembre: Isaac a caccia di Alvaro

IL SEGRETO, ANTICIPAZIONI DEL 30 SETTEMBRE 2019

Inizia una nuova settimana in compagnia de Il Segreto: la puntata di oggi, lunedì 30 settembre 2019, andrà in onda su Canale 5 a partire dalle 16:10. Secondo le anticipazioni Isaac non ha esitato un solo secondo per correre da Elsa e consolarla. La sua rabbia però è fin troppa nei confronti di Alvaro e anche se il rivale ha scritto nella lettera di non voler essere cercato, è proprio quello che intende fare. Prima però chiede ad Elsa che cosa sia successo davvero e perchè il dottore abbia annullato le nozze. Quanto tempo impiegherà prima di scoprire che Antolina sapeva tutto e che gli ha nascosto un’importante verità su Alvaro? Intanto, Saul continua a portare avanti il suo piano per allontanare i sospetti di Cifuentes da Carmelo e Berengario. Il parroco di Puente Viejo accetterà la sua proposta oppure sceglierà di seguire la stessa idea del Sindaco, che non vuole mettere nei guai un ragazzo innocente? Sia Saul che Julieta hanno intenzione di lasciare il paesino e sembra che prendersi la colpa dell’omicidio dei Molero possa dare loro l’occasione giusta per chiudere con il passato.

IL SEGRETO, ECCO DOVE SIAMO ARRIVATI…

Rivediamo che cosa è accaduto nell’episodio di ieri a Il Segreto: Elsa è sconvolta a causa della lettera di Alvaro e oltre a sentirsi abbandonata il giorno delle nozze, crede che la sua dignità sia ormai persa. Intanto, Saul cerca ancora di convincere Carmelo a seguire il suo piano per depistare Cifuentes. Il Sindaco però non vuole sentire ragioni, visto che il rischio è la garrota. Non sapendo le ultime novità, Isaac non fa che pensare al momento in cui ha fatto a capire ad Elsa di provare dei sentimenti nei suoi confronti. Consuelo invece avvisa Marcela e Matias di quanto è accaduto perchè possano stare vicino all’amica. Elsa non sa come pagare il ricevimento e decide di parlare a tutti, anche per evitare che spuntino delle malelingue. Intanto, Saul riferisce a Julieta di aver ricevuto un rifiuto dal Sindaco. La ragazza però propone di parlare con Berengario prima di abbandonare il piano. Anche Carmelo sta parlando della proposta alla sua famiglia ed anche la sua volontà di non correre un rischio del genere. Scopre però che Severo e la moglie credono che sia meglio valutare questa possibilità. La notizia del discorso di Elsa si sparge a vista d’occhio, ma nessuno viene informato del perchè. Solo Saul e Julieta scoprono tutto da Consuelo, sempre più furiosa di ciò che è capitato.

I due ragazzi decidono di rivelare alla nonna di voler lasciare Puente Viejo entro breve, senza dirle il motivo. Alla villa della Montenegro, Prudencio ritorna a parlare con la matrona dei suoi progetti futuri. Non ha ancora accantonato il desiderio di avviare una sua attività e insiste perchè lo lasci andare via. Dato che Fernando si è trasferito a Madrid, Francisca non intende dargli la sua benedizione. Con la scusa del suo passato, la Montenegro chiude ogni discorso e lo caccia dal suo ufficio. In sala comunale, gli invitati sono tutti riuniti per ascoltare le parole di Elsa. Ancora scossa, la ragazza decide di non rivelare di aver perso anche i soldi e non solo la possibilità di sposarsi. Una volta soli, Saul e Julieta approfittano della presenza di Berengario per invitare lui e Carmelo a casa loro, per parlare anche al prete del piano. Matias invece decide di riferire a Isaac delle nozze annullate: l’artigiano si sente sollevato, ma anche preoccupato per Elsa. Senza pensarci due volte, decide di correre dalla donna che ama per starle vicino. Elsa nel frattempo ripercorre tutti gli ultimi momenti vissuti con Alvaro, dal fatto che sia riuscito ad ottenere i suoi soldi con l’inganno fino all’anello della nonna e tutti gli altri gioielli.



