Il Segreto/ Anticipazioni puntata 1 ottobre: Isaac e Alvaro allo scontro finale!

Il Segreto torna in onda oggi con lo scontro finale tra Isaac e Alvaro. Ebbene sì. Presto il cerchio si chiuderà intorno a questa storia iniziata ormai da qualche mese con l’amore tra l’artigiano e la new entry e Puente Viejo e finita con lui sposato con Antolina e lei in lacrime dopo essere stata abbandonata sull’altare proprio dal promesso sposo, Alvaro. Fin qui tutto noto se non fosse che i meno attenti o quelli meno aggiornati non si sono accorti che qualcosa è cambiato e che adesso Isaac è pronto a voltare pagina. Proprio nella puntata di ieri l’artigiano è corso subito a cercare Elsa per capire cosa è successo alle sue nozze e l’ha trovata in una valle di lacrime. Proprio lei ha ammesso di aver mentito sulle sue ricchezze, di aver mentito a tutti tranne che ad Alvaro che, però, alla fine ha approfittato di lei. La donna racconta la verità al suo ex fino a quando lui, furioso, ha deciso di vendicare l’onore di Elsa seguendo Alvaro e affrontandolo, ma dove trovarlo? Adesso potrebbe essere già lontano.

IL SEGRETO, ANTICIPAZIONI PUNTATA 1 OTTOBRE: L’AMARA SCOPERTA DI ISAAC

Una mano arriva dall’amico di sempre in locanda. Isaac trova l’indirizzo da dove ha spedito la lettera e nella puntata di oggi gli andrà incontro con tutto quello che questo significherà per Il Segreto. Il dottore ha già venduto i beni di Elsa ed era pronto a dirigersi verso la capitale per fare la vita che ha sempre sognato ma, prima, dovrà affrontare Isaac che troverà in lui non solo l’aguzzino della sua ex ma anche il complice di Antolina. Sarà il dottore a svelare ad Isaac che la moglie gli ha sempre mentito e che nel suo grembo non portava al cun bambino, almeno non quando ha finto l’aborto per far ricadere la colpa sulla povera Elsa. Cosa farà a quel punto l’artigiano? Riuscirà davvero a compiere la sua vendetta? L’unica che, al momento, sembra in crisi di vendette e ferite è Francisca, ma questa è tutta un’altra storia.

