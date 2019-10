Il Segreto/ Anticipazioni puntata 31 ottobre: Isaac parla con Cifuentes

IL SEGRETO, ANTICIPAZIONI PUNTATA 31 OTTOBRE

Nel prossimo episodio della soap Il Segreto Cifuentes inviterà Isaac a bere qualcosa alla locanda. Nel corso di questo incontro, l’uomo inviterà il carpentiere a mantenere un atteggiamento disteso nei confronti di Antolina. Il sergente poi esorterà Isaac a non commettere gesti azzardati nel tentativo di far uscire Elsa dal carcere. Fernando e Maria Elena saranno sempre più impegnati nell’organizzare le loro nozze. Il giovane Mesia sarà molto felice per aver ricevuto in dono dalla sua amata la tenuta la Havana. Anche Meliton verrà attratto dalla bellezza di Saturna e il giovane si contenderà l’amore della ragazza con Onesimo.

La situazione di Severo sarà sempre più drammatica. Prudencio deciderà di non pretendere subito la restituzione del denaro che ha prestato al Santacruz. Il giovane riceverà una telefonata da Saul. Questi convincerà Prudencio a concedere a Severo la proroga di una anno per la restituzione dei soldi che gli deve. Il ragazzo accetterà di buon grado la richiesta di Saul. In questo modo la rovina di Severo sembrerà per il momento scongiurata.

IL SEGRETO, DOVE SIAMO RIMASTI

Continuano gli appuntamenti settimanali con la soap opera Il segreto, in onda anche oggi pomeriggio alle 16.10 su Canale 5. Prima di scoprire le anticipazioni della prossima puntata, rivediamo quanto successo ieri a Puente Viejo. Isaac, dopo aver saputo che Elsa è stata aggredita da Rufina in carcere, affronta Antolina nella piazza di Puente Viejo. Il giovane avverte la sua sposa che se quest’ultima non ritira la denuncia per adulterio ai danni della sua amata, lui farà sapere a tutti la relazione extraconiugale che Antolina ha intrattenuto per lungo tempo con Juanote. La moglie di Isaac, però, non si lascia intimorire dalle parole del marito e non cede in alcun modo alle sue minacce. Fernando Mesia, dopo aver parlato a lungo con Maria, decide di fare la proposta di matrimonio a Maria Elena. Il ragazzo dona alla sua amata un anello molto prezioso. Maria Elena, colpita dalla dolcezza del Mesia, accetta quindi di diventare la moglie di Fernando.

Elsa è abbastanza sconvolta dopo aver ascoltato le parole del dottor Zabaleta, che le ha detto che potrebbe morire per i suoi problemi al cuore. La loro conversazione è stata ascoltata da Cifuentes. Gracia, inoltre, propone a Carmelo di sceglierla come la sua nuova consigliera. Infine Maria Elena regala a Fernando la tenuta La Havana e gli dice che i due andranno a vivere là dopo che si sposeranno.

