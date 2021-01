Il Segreto/ Anticipazioni puntata oggi, 12 gennaio: Alicia ed Encarnacion sconvolte!

IL SEGRETO, ANTICIPAZIONI PUNTATA OGGI, 12 GENNAIO

Nella puntata di oggi, martedì 12 gennaio, de Il Segreto, Alicia ed Encarnacion sono ancora molto scosse dall’aggressione in paese. La Urrutia sospetta del sindaco Mauricio e di Tomas, gli unici due che potrebbero essere stati danneggiati dal comizio della ragazza. Mentre Il Goya, però, riesce a chiarire la sua posizione e a rassicurare Alicia di non essere coinvolto, lo stesso non riesce a fare Tomas. Quando il marchesino va a trovare proprio la Urrutia, dopo essere venuto a conoscenza della vicenda subito dalla sua ex collaboratrice, riceve un’accoglienza molto fredda perché la ragazza sospetta fortemente di lui. Rosa e Adolfo rientrano prima dal viaggio di nozze e la ragazza va su tutte le furie quando scopre che la sorella non ha ancora lasciato Puente Viejo. Emilia riceve una strana lettera da parte di Isabel che vuole incontrarla. Francisca mette in guardia la figliastra dalla marchesa, a suo dire una donna pericolosa che ha solo tentato di fare del male a lei e a Raimundo.

IL SEGRETO, DOVE SIAMO RIMASTI

Nelle ultime puntate de Il Segreto, Tomas raggiunge Alicia prima che la ragazza faccia il suo primo comizio perché vuole dare alla ragazza tutto il suo sostegno. Il discorso pubblico della ragazza, però, è teso ad aizzare gli operai contro i borghesi e il De Los Vivos si sente molto in imbarazzo e va via, anche se il pubblico applaude la ragazza. Al termine della giornata, Encarnacion si congratula con la ragazza per le belle parole ma la invita a stare attenta. In effetti un gruppo di uomini le aggredisce spaventandole molto. Interviene però Matias che allontana questi violenti prima che la situazione possa degenerare. La Urrutia ringrazia il Castañeda per l’aiuto ma chiarisce che non lo perdonerà mai per aver tradito la causa e non accetta di rinunciare alla sua candidatura. Begoña ha trascorso una giornata con Carolina e Marta e le ragazze sono molto felici di aver ritrovato la propria madre. La signora Solozabal ne approfitta per chiedere a Marta come procede la sua vita matrimoniale visto che ha scelto di sposarsi tanto in fretta e la ragazza le risponde che va tutto bene e non poteva scegliere meglio ma la donna nota che la ragazza ha qualcosa che non va. Più tardi Ramon prova a chiedere alla moglie se ha voglia di fare una passeggiata ma la ragazza rifiuta, per questo il marito le rinfaccia di non essere mai disponibile per lui, scatenando un litigio. Poi è lo stesso Ramon a fare un passo indietro visto che la ragazza le rinfaccia di non poter stare male e di non poterglielo dire.

Don Filiberto decide di aderire alla causa ma…

Don Filiberto è alla riunione degli Arcangeli perché è pronto a ricevere il battesimo. Il parroco, però, si lamenta del fatto che nessuno abbia il volto scoperto e si faccia riconoscere. Il portavoce gli spiega che, non appena riceverà la consacrazione alla setta e farà il rito di iniziazione, potrà conoscere l’identità di quelli che si nascondono sotto i cappucci. Don Filiberto decide di aderire totalmente alla causa, soprattutto per portare avanti la sua lotta contro la Repubblica. Il rito, dunque, si svolge e Don Filiberto entra a pieno diritto in questa setta: il suo primo incarico è quello di riuscire a convincere una persona influente, che è molto importante per la setta, ad aderire alla causa. Pablo racconta a Carolina che l’amico di Ramon non è riuscito a trovare sua madre a Bilbao. Il ragazzo è molto avvilito ma Carolina lo invita ad avere fiducia. I due vengono interrotti da Begoña alla quale la ragazza racconta che Pablo è molto intimorito dalla sua presenza. La donna la invita ad avere fiducia perché tutto si risolverà.



© RIPRODUZIONE RISERVATA