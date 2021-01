Il Segreto/ Anticipazioni puntata oggi, 19 gennaio: Tomas e Inigo faccia a faccia…

IL SEGRETO, ANTICIPAZIONI PUNTATA OGGI, 19 GENNAIO

Nella puntata di oggi, martedì 19 gennaio, de Il Segreto, Tomas e Iñigo hanno un duro faccia a faccia perché il marchesino non si fida più del braccio destro della madre e gli chiede come mai abbia deciso di incontrare lo stesso i presunti acquirenti della miniera. Maqueda, però, si risente per le accuse e decide di andare comunque all’appuntamento, dopo il quale non dà più sue notizie. Viene ritrovato qualche giorno dopo in un burrone e le sue condizioni appaiono abbastanza preoccupanti. Quando, però, viene portato a casa si riprende ma inizia a sospettare che il mandante dell’aggressione sia proprio Tomas. Lo scontro fra Emilia e Francisca continua sempre più violento, anche con la complicità di Isabel che tenta di mettere la figlia di Raimundo contro la Montenegro. Emilia, però, decide di chiedere l’aiuto di Matias per portare di nascosto il padre in una clinica specializzata.

IL SEGRETO, DOVE SIAMO RIMASTI

Nelle ultime puntate de Il Segreto, la convivenza sotto lo stesso tetto di Marta e Adolfo è molto complessa e quando si incontrano per casa si percepisce subito la complicità che c’è fra i due. Rosa un pomeriggio se ne accorge e ha una crisi isterica che culmina in un malumore e in uno svenimento. Viene subito chiamato il medico e le sue sorelle sono molto preoccupate per lei ma per fortuna Begoña riporta le notizie dal medico che sono incoraggianti. La signora Solozabal, poi, decide di affrontare Manuela: le dice che da tutta la vita è segretamente innamorata di Ignacio ma che ora è tornata la sua legittima moglie e i programmi di Manuela possono essere messi da parte. Ovviamente la governante nega tutto ma Begoña sembra molto convinta di ciò che sospetta: è chiaro che la donna non è guarita come vorrebbe far credere a tutti. Tomas va a cercare Don Filiberto e gli dice che ha accettato la sua proposta e vuole aderire alla causa degli Arcangeli completamente. Emilia affronta Francisca perché è contrariata per il fatto che la matrigna non voglia tentare nuove cure per Raimundo. Per questo motivo le dice che tutto l’amore che sbandiera nei confronti del marito è fasullo visto che non vuole fare di tutto per riportarlo ad una vita normale. Più tardi Emilia va da Matias e Marcela e racconta loro tutto quello che succede in casa Montenegro, aggiungendo di essere molto preoccupata per la salute del nonno.

Marta e Adolfo si incontrano in cucina ma…

Rosa sta meglio e tutti i suoi malanni sono legati alla sua gravidanza. Il medico, però, ha detto che deve riposare il più possibile e non deve essere sottoposta a nessuno stress. Begoña, però, evita di raccontare al marito che Manuela non è con loro a sentire le notizie su Rosa perché proprio lei l’ha spedita in cucina. Quella sera stessa Marta e Adolfo si incontrano in cucina e la ragazza ha modo di chiedere al marchesino se il motivo dello svenimento è legato a loro due e all’attrazione che è palese fra i cognati. Marta si scusa dicendo che pensava davvero che sarebbero tornati subito a Bilbao e questo ha complicato i loro piani. Anche Adolfo ammette che è molto difficile vivere sotto lo stesso tetto e aggiunge che, per quanto lui si sforzi, non riesce a far finta di nulla. Marta gli chiede se lui è felice con Rosa e Adolfo ribatte chiedendole se lei è felice con Ramon: a questa domanda la ragazza non risponde e scappa via. Onesimo è da solo al super emporio perché i Mirañar sono a Siviglia e così deve occuparsi lui di tutti i clienti ma le cose non vanno come sperato. La prima a farne le spese è Marcela che non riesce a fare la spesa, travolta dalle chiacchiere di Onesimo.



