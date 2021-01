Il Segreto/ Anticipazioni puntata oggi, 22 gennaio: Marta sta male e adesso…

IL SEGRETO, ANTICIPAZIONI PUNTATA OGGI, 22 GENNAIO

Nella puntata di oggi, venerdì 22 gennaio, de Il Segreto, non si hanno notizie di Alicia ed Encarnacion è molto preoccupata perché pensa che alla ragazza sia accaduto qualcosa di brutto, visto che dopo l’attentato a La Puebla non ha più fatto avere sue notizie alla madre. Per fortuna, però, Alicia sta bene anche se il suo collega è perito nell’attentato. Ormai è chiaro che la setta degli Arcangeli vuole Alicia morta visto che teme che una sua vittoria alle elezioni possa portare scompiglio nello status quo della borghesia. Pablo non è ancora rientrato da Bilbao e la sua famiglia teme che possa essere successo qualcosa visto che non dà sue notizie. I malori di Marta diventano sempre più frequenti e sua madre inizia a sospettare che possa trattarsi di una gravidanza. Rosa, invece, è sempre più nervosa e neanche la vicinanza di Adolfo riesce a calmarla. Tomas affronta apertamente Maqueda perché vuole sapere chi doveva incontrare prima dell’incidente.

Nelle ultime puntate de Il Segreto, Encarnacion e Alicia hanno potuto trascorrere del tempo con Esus e sono molto felici anche se l’ex cuoca di casa Solozabal è preoccupata perché ha trovato suo marito molto dimagrito. Il giorno dopo Alicia si prepara per andare a La Puebla perché c’è un comizio del suo collega, candidato in città. La madre le chiede di stare molto attenta, visto anche che nei giorni precedenti così la Urrutia le propone di andare con lei ma Encarnacion rifiuta perché non vuole perdere l’occasione di poter rivedere Esus anche quella mattina. È notte e Carolina scendere a prendere un bicchiere di latte in cucina ma ha la sorpresa di trovare Pablo in cucina che sta preparando una sacca di viveri. Il ragazzo prima le dice che deve andare al lavoro molto presto, poi ammette che ha avuto indizi circa dove si potrebbe trovare sua madre e così ha deciso di andare a Bilbao per provare a parlarle di persona nel tentativo di convincerla a ritirare la denuncia contro Esus. I due, nell’atto di salutarsi, sembrano quasi volersi baciare ma il buonsenso prevale sui loro sentimenti. Il giorno dopo Begoña raduna tutta la famiglia per colazione e Carolina avvisa il padre che Pablo è partito ma racconterà lui al suo ritorno quali sono i motivi. Intanto Marta ha un malore a tavola e scappa via, seguita da Ramon.

Emilia si sta occupando di Raimundo insieme a Francisca anche se le due non sono d’accordo sul metodo di gestione del paziente. Rimasta da sola con il padre la donna ha uno sfogo perché non sa come comportarsi con lui, se insistere con sua moglie per le cure oppure lasciar perdere. Mentre piange crede di vedere un cenno impercettibile dell’uomo e si convince, quindi, di non poter cedere alle insistenze della Montenegro che vorrebbe interrompere le terapie. Tomas e Isabel vanno in ospedale da Maqueda ma per fortuna le sue condizioni non sono così negative come si temeva in un primo momento. In ogni caso viene deciso che l’uomo verrà trasportato a La Habana, una volta dimesso, per essere curato a casa De Los Vivos. Tomas si mostra comprensivo quando parla con la madre ma in realtà non vede l’ora di poter mettere spalle al muro l’uomo visto che pensa che si sia incontrato con il misterioso acquirente per tradire la sua famiglia. Onesimo, sempre solo visto che i suoi familiari sono ancora a Siviglia, non fa altro che importunare tutto il paese di Puente Viejo, tanto da mandare su tutte le furie anche il sindaco Mauricio.





