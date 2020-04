Il Segreto/ Anticipazioni puntate 13-18 aprile: addio Puente Viejo! 5 anni dopo…

IL SEGRETO, ANTICIPAZIONI PUNTATE DAL 13 AL 18 APRILE

Dopo un lungo week-end la soap Il Segreto torna in onda, sugli schermi di Canale 5, da lunedì 13 aprile 2020. Purtroppo però le anticipazioni degli spoiler spagnoli non ci portano buone notizie. Se è vero che Puente Viejo riuscirà a salvarsi dall’inondazione, grazie all’intervento del sottosegretario Garcia Morales in punto di morte, è pur vero che il Mesia è vivo e determinato a seminare ancora una lunga scia di odio. Scampato il perisolo delle acque il paese si troverà così a fare i conti con un pericolo altrettanto pericoloso: il fuoco. Fernando infatti, resosi conto che il suo piano progettato con Morales è ormai destinato al fallimento, non esiterà a dare alle fiamme la città. Appena scongiurato il pericolo inondazione quindi Puente Viejo dovrà fare i conti con un incendio che rischia di distruggere ancora una volta la città. Sarà proprio questo che porterà via dal paese tutti i personaggi fino a questo momento noti chiudendo di fatto la penultima stagione della soap e portando in città dei nuovi protagonisti che occuperanno la tenuta di Francisca ricostruendola e portando in paese nuove storie da raccontare prima del gran finale in onda il prossimo anno.

IL SEGRETO, DOVE SIAMO RIMASTI

Nelle ultime puntate della soap Il Segreto, abbiamo potuto tirare un sospiro di sollievo per le sorti di Puente Viejo. Dopo il flashback di Donna Francisca, che ci ha fatto rivivere i momenti più emozionanti del passato, la matrona si prepara a lasciare il paese e la casa dove ha vissuto per tantissimi anni. Ma all’ultimo momento qualcosa sembra riuscire a fermare tutto. Un miracolo? Il sottosegretario Garcia Morales, resosi conto della vera natura del Mesia, lo affronta e riesce a salvare Esperanza e Beltran, che Fernando era andato a prendere nel collegio dove si trovavano. Morales si mostrerà profondamente addolorato per il male che ha fatto a tutti gli abitanti di Puente Viejo, spinto dalla follia di Fernando. Purtroppo solo adesso è riuscito a rendersi conto della malvagità dell’uomo e, prima di perdere la vita nel confronto, riesce a dare ordine ai suoi uomini di fermare l’inondazione di Puente Viejo. Per lui purtroppo non c’è più niente da fare. Il nipote che Morales credeva fosse suo alleato per vendicare la morte di Maria Elena, è in realtà l’uomo che l’ha uccisa. Forse però non è troppo tardi per rimediare ai danni di quella vendetta architettata con il Mesia. Francisca e Carmelo si mettono subito al lavoro per cercare di salvare il paese, alimentati da quel barlume di speranza che gli ultimi ordini dati da Morales in punto di morte possano davvero fermare le acque. Ma sarà davvero così? Per saperlo dovremmo attendere fino a lunedì 13 aprile. Come di consueto infatti Il Segreto non andrà in onda domani, sabato 11 aprile. Questa settimana, in occasione della Pasqua, salta anche il consueto appuntamento domenicale con la soap.



