Il Segreto/ Anticipazioni puntate dal 18 al 22 gennaio: Alicia ferita!

Il Segreto, anticipazioni puntate dal 18 al 22 gennaio

Nelle puntate di questa settimana de Il Segreto, Alicia partecipa ad un comizio di Juan Barreiros ma la setta degli Arcangeli mette una bomba che fa una strage: Barreiros muore e Alicia è gravemente ferita. Tutto il paese di Puente Viejo è preoccupato per i feriti e ognuno reagisce in maniera diversa. Tomas decide di accettare la proposta di Don Filiberto di entrare negli Arcangeli, Begoña è talmente preoccupata da non volere che nessuno esca dalla Villa, Francisca Montenegro è disinteressata di tutto. La sua preoccupazione principale, infatti, è la lite in atto con Emilia: la donna vuole far ricoverare Raimundo in una clinica specializzata mentre la Montenegro si rifiuta. Quando fra le due lo scontro diventa aperto, Emilia chiede l’aiuto di Matias. Pablo scappa a Bilbao per trovare sua madre, mentre Esus viene trasferito nel carcere di Puente Viejo. Maqueda, dopo un litigio con Tomas, viene ritrovato in un burrone in fin di vita.

Il Segreto, dove siamo rimasti

Nelle ultime puntate de Il Segreto, Ignacio e Manuela litigano per il giudizio della domestica su Donna Begoña: Manuela, infatti, pensa che la donna non sia guarita e teme che tutti siano in pericolo. Il Solozabal, però, difende e spada tratta la moglie e interrompe la conversazione in modo brusco. Tomas e Adolfo si rivedono dopo il viaggio di nozze e il novello sposo racconta delle difficoltà del ritorno, soprattutto ora che Marta vive alla Villa sotto il suo stesso tetto. Poi è la volta di Tomas di confidarsi e il ragazzo racconta di alcuni problemi alla miniera e chiede al fratello se lui si fida di Maqueda. Più tardi, Isabel vuole parlare con Tomas di Alicia Urrutia: la marchesa ha fatto venire a casa delle persone che la conoscono molto bene e che potranno testimoniare sui veri motivi che hanno spinto la ragazza a lavorare per la miniera. I due invitati hanno portato i volantini che Alicia scriveva: dopo averli letti, Tomas prova a difenderla ma la madre ha altri documenti che gettano il ragazzo nello sconforto. Isabel spinge Tomas a chiedere direttamente alla Urrutia conferma di tutto ciò. Tiburcio, con l’aiuto di Dolores, Onesimo, Hipolito e del loro amico Dionisio, riescono a smascherare Estefania. Il litigio è talmente violento che Dolores ed Estefania giungono quasi alle mani. Per fortuna arriva il Capitano Huertas che arriva con la sua guardia per arrestare la donna per truffa.

Ramon racconta a Don Ignacio…

Alla Villa Ramon dice alla moglie che la vede più nervosa del solito. La ragazza, infatti, lo accusa di non averla coinvolta nella decisione di restare a Puente Viejo. Ramon si difende dicendole che ha scelto di restare anche perché pensava che l’avrebbe resa felice l’idea di trascorrere del tempo con sua mamma e le sue sorelle e Marta si addolcisce, dicendo che è preoccupata per lui perché pensa che questa decisione potrebbe danneggiare la sua carriera. Quando Ramon racconta a Don Ignacio del litigio con Marta, il suocero apprezza ancora di più il sacrificio che stanno facendo i due sposi. Alicia incontra Tomas per strada e lo affronta per capire che cosa abbia l’amico. Il marchesino le racconta di quello che ha letto e fra i due scoppia un litigio, visto che la ragazza ammette di schierarsi apertamente contro la marchesa. Tornata a casa, Alicia riceve la visita di Julio al quale racconta del chiarimento con Mauricio Godoy che è disposto a combattere in modo pulito per vincere il seggio. Ignacio chiede a Begoña come si evolve il suo rapporto con Manuela e poi le racconta che la domestica è preoccupata che la sua presenza possa destabilizzare le ragazze. La signora Solozabal insiste sula sua guarigione e sul fatto che la sua presenza faccia solo del bene alle figlie, poi affronta Manuela in modo duro.



