Il Segreto, chi sono i Solozabal?/ Prenderanno il posto di Francisca, chi morirà?

Il Segreto sta per chiudere uno storico capitolo che spazzerà via i personaggi storici, almeno alcuni di essi, a favore di Don Ignacio Solozabar e la sua famiglia. Saranno proprio loro a prendere il posto di Francisca nella nuova tenuta che proprio l’uomo ricostruirà dopo l’incendio che ha distrutto tutto a Puente Viejo. Il passaggio di consegne avverrà proprio nelle puntate di oggi e domani quando Francisca, Raimundo e gli altri, raccoglieranno le loro cose per mettersi in salvo andando in fuga salvo poi tornare, almeno alcuni di loro, quando tutto sarà finito. In mezzo ci sarà un salto temporale che metterà in crisi coloro che oggi non seguiranno la soap e che da domani si troveranno alle prese con Solozabal. La soap riprenderà dopo un salto temporale che porterà il pubblico al settembre 1930, a quel punto Puente Viejo è stata ricostruita e nuove famiglie abitano le tenute e popolano i negozi con Mauricio Sindaco.

IL SEGRETO, ANTICIPAZIONI: CHI SONO I SOLOZABAL E CHI E’ MORTO?

Don Ignacio Solozabal e le sue 3 figlie adolescenti, Marta, Rosa, Carolina, sono i nuovi protagonisti de Il Segreto e abitanti della villa insieme ad Urrutia, il suo braccio destro, e la moglie di quest’ultimo, Encarnation. Al loro fianco si schiereranno ben oltre dieci nuovi protagonisti tra chi avrà l’occasione di gestire i negozi in piazza e chi invece sarà legato alle tre figlie di Solozabal a cominciare da Paolo, il giovane del quale Carolina sembra innamorata. Ma chi è morto in questo finale e quindi non rivedremo ne Il Segreto? Fernando Mesia finalmente è morto per mano di Maria che ha deciso di tornare a Cuba e ricucire il suo rapporto con Gonzalo mentre Gracia è morta lasciando Hipolito vedevo, non c’è storia invece per chi pensava che anche Francisca ci avrebbe lasciato perché sarà ancora viva e vegeta e pronta a dare battaglia.



