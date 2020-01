Il segreto di Natale/ Su Canale 5 il film con Robert Pine (2 gennaio 2020)

Il segreto di Natale va in onda oggi, giovedì 2 gennaio, a partire dalle ore 14.10 su Canale 5. Infatti, nel pomeriggio sarà trasmessa la pellicola intitolata Il segreto di Natale, realizzata nel 2014 negli Stati Uniti. La sceneggiatura della pellicola è stata curata da Jennifer Notas Shapiro, con le musiche di Matthew Janszen, la produzione di Theo Angell, il montaggio di Sean Olson e i costumi di Stefanie Lain. La regia è stata invece gestita da Peter Sullivan, che nella sua carriera ha diretto anche Natale, è sempre Natale!, Mi vuoi sposare?, Turbulent Skies – Volo fuori controllo e La verità non può aspettare. Tra gli attori che hanno preso parte al progetto, va segnalata la protagonista Candace Cameron, che ha lavorato nelle serie televisive Gli amici di papà, Make It or Break It – Giovani campionesse e Le amiche di mamma e nei film Il destino sotto l’albero e Puppy Love. Viene affiancata dal collega David O’Donnell, a sua volta apprezzato per Mi vuoi sposare?, Un matrimonio sotto l’albero e Una vita segreta. Sono presenti anche Robert Pine, Kendra Mylnechuk, Brian Doyle-Murray, Joyce Cohen e James Gaisford.

Il segreto di Natale, la trama del film

La trama de Il segreto di Natale vede come protagonista la giovane dottoressa Lauren Brunell, che ha scelto di fare domanda per accedere ad un ospedale di Boston tra i più prestigiosi della zona. Il suo obiettivo è quello di coronare i suoi desideri professionali e valorizzare il proprio talento, ma qualcosa non va per il verso giusto. La ragazza viene rifiutata e, di conseguenza, è costretta ad andare a lavorare in un piccolo ospedale dello stato americano dell’Alaska. Qui i cittadini vivono da autentici reclusi e sono alle prese con la totale mancanza di medici.

Tuttavia, per Lauren le cose non vanno poi così male come avrebbe immaginato. Infatti, la ragazza si innamora di Andy e vive un’ottima esperienza lavorativa. A tutto ciò, bisogna aggiungere che il papà di Andy ha una forte somiglianza con Babbo Natale. Non a caso, l’uomo è in possesso di una renna e vive a stretto contatto con un insieme di elfi, oltre a lavorare in una società di trasporti. Ed è così che la donna riesce a scoprire il segreto millenario di Natale.



© RIPRODUZIONE RISERVATA