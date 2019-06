Il Segreto, serale/ Anticipazioni 1 giugno: Irene si vendica, Fernando svela tutto

Domani ci sarà un nuovo doppio appuntamento con Il Segreto, di pomeriggio su Canale5, e in prima serata su Rete 4. Scopriamo la trama dell’appuntamento pomeridiano. Continuano le accuse di Maria nei confronti di Fernando riguardo il rapimento dei suoi genitori. Intanto Irene scrive un articolo ricco di errori grammaticali per vendicarsi di Anacleto. Tutto ciò porta naturalmente alla chiusura del rapporto lavorativo. Altre dinamiche vedono coinvolto Hipolito che sembra aver un incontro con Gracia ma deve fare i conti con la faccenda delle banconote false che vede coinvolta la sua famiglia. Antolina punta continuamente il dito contro Elsa, affermando che la Laguna sia pazza e dichiara che ha le prove per poter confermare la sua tesi. Arriva intanto la confessione di Fernando riguardo il rapimento di Emilia e Alfonso con Maria che si dice disposta a perdonarlo nel caso Mesia si impegni per riportare a casa i genitori sani e salvi.

IL SEGRETO SU CANALE 5: TRAMA E INFO STREAMING

Nel nuovo appuntamento del Il Segreto, continuano i tanti colpi di scena come raccontano le anticipazioni. Fernando mantiene la parola inviando un telegramma ai suoi complici, ma i sequestratori non hanno alcuna intenzione di seguire le sue indicazioni. Severo e Irene vedono le loro condizioni economiche peggiorare, situazione che sembra costringere i due a vendere il tutto a Eustaquio Molero. Alla fine però Severo decide di fare una clamorosa retromarcia non accettando di vendere. Una scelta che porterà a conseguenze davvero pesanti. Ricordiamo, infine, che gli episodi sono trasmessi anche in streaming sul sito e l’app di Mediaset Play.

