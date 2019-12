Il sogno di Miriam, rione Sanità / Far incontrare Don Antonio e Alessandro Siani

Mara Venier ha bisogno dell’aiuto di Don Antonio per realizzare il sogno di Miriam: “Io sono sicura che tu potrai aiutarmi”, dice la conduttrice in un video rivolto a Don Antonio. “Conto su di te Don Antonio”, le parole di Mara Venier. Tutto per aiutare Miriam una ragazza che racconta di abitare in un ghetto di Napoli, ma che in realtà vorrebbe sorprendere il Don per tutto l’aiuto che ha fornito ai ragazzi di rione Sanità a Napoli: “Perché qui non esistono i sogni”. La storia la spiega l’attore Alessandro Siani in un monologo a sorpresa per Don Antonio: “Mi piace pensare ad un visionario che fa diventare la chiesa in un teatro e dei bambini in un’orchestra sinfonica. C’è un protagonista impavido,un genio, in questa storia, io lo conosco e si chiama Don Antonio. Una persona che ha fatto tante cose per Napoli e per un quartiere che conosciamo molto bene. Voglio dire grazie, ma non sono solo io a voler ringraziare. Ci sono tanti ragazzi che vogliono ringraziare Don Antonio per quanto fatto”. Viene trasmesso un filmato con tutti i ringraziamenti dei compaesani di Miriam. La sorpresa è servita per Don Antonio.

