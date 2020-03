Il vento del perdono/ Video, su Rete 4 il film con Robert Redford e Jennifer Lopez

Il vento del perdono va in onda su Rete 4 per la prima serata di oggi, domenica 8 marzo, a partire dalle ore 21:25. Si tratta di una pellicola americana realizzata nel 2005 dalla casa cinematografica The Ladd Company mentre la distribuzione nelle sale cinematografiche stata gestita dalla Eagle pictures. La regia e di Lasse Hallstrom con soggetto tratto dal film omonimo scritto da Mark Spragg mentre la sceneggiatura è stata rivista da Virginia Korus Spragg. Le musiche della colonna sonora sono state composte da Deborah Lurie, il ruolo di direttore della fotografia Oliver Stapleton e nel cast sono presenti tra gli altri Robert Redford, Jennifer Lopez, Morgan Freeman, Josh Lucas, Damian Lewis e Becca Gardner.

Il vento del perdono, la trama del film

Ecco la trama de Il vento del perdono. Jean è una giovane e bella donna rimasta vedova del proprio amato marito e che soprattutto sta affrontando un periodo particolarmente difficile della propria esistenza in ragione di un compagno estremamente violento. La donna per tutelare non solo la sua integrità fisica ma anche e soprattutto la crescita della sua splendida figlia decide di abbandonare con tanto coraggio il proprio compagno e di fuggire nella periferia per andare a vivere e trovare protezione nei pressi della casa dove da tanti anni si è praticamente rinchiuso il padre del suo defunto marito. Tra la donna e il suo ex genero non corre buon sangue anche perché l’uomo ritiene che la principale responsabile della morte del figlio sia proprio lei per cui tra di loro i rapporti sono piuttosto incrinati.

Tra l’altro il drammatico incidente in cui rimase ucciso il proprio figlio ebbe delle conseguenze piuttosto rilevanti anche per quanto riguarda il matrimonio dell’anziano il quale di fatto venne lasciato da sua moglie ed ora vive da solo in quella piccola fattoria insieme ad un fraterno amico che purtroppo necessità anche di continuo sostegno medico in ragione dell’aggressione di un orso avvenuta negli ultimi anni.

Poco alla volta però il rapporto tra la donna e il suo ex suocero diventa sempre migliore anche grazie alla nipotina che riesce ad aprire il cuore dell’anziano portandolo a poco alla volta ad apprezzare nuovamente la vita. Così l’anziano non solo accoglierà con maggior felicità la donna all’interno della sua casa ma si occuperà anche e soprattutto di lei proteggendola dal ritorno del suo violento compagno con il supporto dello sceriffo della zona.

Video, il trailer de Il vento del perdono





© RIPRODUZIONE RISERVATA