Il viaggio degli eroi film Rai 1, Mondiali 1982/ Gli eroi del terzo titolo mondiale: da Cabrini a Conti

Il viaggio degli eroi: su Rai 1 la vittoria Azzurra ai Mondiali 1982

L’11 luglio 1982 la Nazionale italiana di calcio conquistata il suo terzo titolo mondiale a Madrid. A quarant’anni dalla “notte del Bernabeu” su Rai 1, e in contemporanea su RaiPlay, va in onda il film documentario “Il viaggio degli eroi”, che racconta il percorso della squadra azzurra. Il film, diretto da Manlio Castagna, fa undici tappe narrate dalla voce di Marco Giallini e introdotte dalle animazioni di Roberto Recchioni: un viaggio che non sembrava predestinato alla vittoria e invece finisce con il trionfo. Ci sono immagini inedite, interviste di repertorio, radiocronache e telecronache. Si parte dal girone in salita, alle polemiche e al silenzio stampa. Dall’Argentina di un giovane Diego Maradona alla partita contro il Brasile di Zico e Falcão e i tre gol di Paolo Rossi.

Mondiali 1982: Italia campione del mondo per la terza volta

“Il viaggio degli eroi”, narrato dall’attore Marco Giallini, dedica ampio spazio alla finale contro la fortissima e favorita Germania Ovest, battuta per 3 a 1 dagli azzurri. “Campioni del mondo! Campioni del mondo! Campioni del mondo!”, urlò Nando Martellini, sottolineando che l’Italia aveva raggiunto il Brasile, unica nazione fino ad allora, ad avere vinto tre titoli mondiali. Il film riporta alla memoria le immagini di quella incredibile notte e dei giorni successivi: dal capitano Dino Zoff che alza la coppia, all’esultanza del Presidente Pertini fino alla partita a carte sul volo di ritorno. “La vittoria inattesa e incredibile degli Azzurri in Spagna fu non solo una grande impresa sportiva, ma soprattutto un grande momento di partecipazione e di condivisione nazionale che segnò simbolicamente la rinascita del Paese, dopo anni difficili”, ha detto il regista Manlio Castagna.

Il viaggio degli eroi: la voce de protagonisti

“È una storia di valori e di passioni, di impegno e di speranza che va raccontata, soprattutto oggi, in un momento storico difficile, segnato dalla pandemia e dalla guerra. Eppure, come nell’82, l’Italia ha trionfato agli Europei e alle Olimpiadi: queste vittorie raccontano la forza di un Paese che non si arrende alle difficoltà”, ha aggiunto il regista di “Il viaggio degli eroi”. Nel film documentario ci sono le interviste ai campioni del mondo Giancarlo Antognoni, Giuseppe Bergomi, Antonio Cabrini, Bruno Conti, Claudio Gentile, Gabriele Oriali, Dino Zoff, gli interventi di Federica Cappelletti, moglie di Paolo Rossi, della figlia del CT Cinzia Bearzot, Roberto Mancini e Gianluca Vialli.

