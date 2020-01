Il Volo/ J-Ax:”Lirica? mi fa l’effetto dell’esame alla prostata”

Il Volo sono di ritorno dal loro viaggio in Messico, un successo senza pari in cui i tre tenori hanno potuto incontrare una folla importante di ammiratori. Merito del tour internazionale con cui Gianluca Ginoble, Ignazio Boschetto e Piero Barone hanno deciso di realizzare per presentare il disco 10 Years, la raccolta dei migliori brani realizzati in dieci anni di carriera musicale. “Un riassunto della nostra carriera, la nostra carta di identità: di solito, per un disco, si lavora un anno, al massimo due. Per questo abbiamo lavorato dieci anni”, hanno detto a Rockol in occasione dell’uscita del disco, avvenuta lo scorso 8 novembre. Oggi, venerdì 3 gennaio 2020, Il Volo sarà fra gli ospiti della puntata conclusiva La porta dei sogni, in onda su Rai 1. Intanto risale a pochi giorni fa l’esibizione dei tre artisti alla corte di Fiorello per Viva Raiplay!, dove si sono esibiti in brani immortali come Caruso, Torna a Surriento e Volare. Immancabile occasione per lanciare la nuova versione del trio più famoso d’Italia, la Dark Volo Gang. Clicca qui per guardare il video de Il Volo.

Il Volo ospiti di Mara Venier

Il Volo si concede giusto il tempo di recuperare le forze prima di continuare con il tour 10 Years. Il trio di tenori riprenderà la tournée il prossimo 28 gennaio 2020 facendo scalo a Toronto, in Canada, accolti dal pubblico che si accalcherà di certo al Median Hall. Dopo 23 date, la conclusione è prevista il prossimo 15 marzo al The Pearl di Las Vegas. Intanto i tre artisti hanno ricevuto una frecciatina da parte di J-Ax durante una delle puntate di All Together Now: “A me di solito la musica lirica mi fa l’effetto dell’esame alla prostata. Però hai spaccato. È come Il Volo con un’iniezione di testosterone”, ha detto il rapper milanese, spingendo la socia Michelle Hunziker a correre subito ai ripari per smorzare un po’ i toni. I social si sono schierati per lo più dalla parte de Il Volo, bacchettando J-Ax per le parole poco simpatiche. I tre diretti interessati non hanno rilasciato invece alcuna dichiarazione in merito, ma sembra proprio che non sia un caso se a poche ore di distanza, durante la puntata di VivaRaiplay! che li ha visti ospiti, abbiano deciso di improvvisarsi trapper e rapper, riuscendo a riscuotere l’applauso da parte degli ammiratori.

