Ilaria Maiorano, il fratello: “Da tempo sospettavamo qualcosa”/ “Ma lei negava…”

Il femminicidio di ieri a Osimo (Ancona), nel quale ha perso la vita Ilaria Maiorano, madre di famiglia, è tornato al centro di Ore 14, trasmissione di Rai Due condotta da Milo Infante. Sul corpo della vittima sono stati rinvenuti numerosi lividi e il marito, Tariq El Gheddassi, già agli arresti domiciliari per una vicenda di droga, è stato portato nella serata di ieri in carcere, indiziato di omicidio aggravato.

Caso Angela Russo/ La sorella: “Morta dopo cure finto medico, le dava delle flebo...”

In diretta tv ha parlato il sindaco del paese marchigiano, Simone Pugnaloni, compagno di scuola di Ilaria Maiorano alle elementari: “Eravamo rimasti amici, anche i nostri genitori si frequentavano. Quando ieri ho appreso la notizia, mi sono precipitato sul luogo del delitto perché non volevo crederci. Ilaria era solita passeggiare per le vie di Osimo, l’ultima volta l’avevo vista una settimana fa. Il marito, Tariq, l’ho conosciuto una volta sola, quando lei me l’ha presentato. Ilaria era molto riservata, parlava poco. Sapevo che frequentava la Caritas per farsi aiutare con il cibo e con il pagamento dell’affitto… Lei non lavorava, lui era impiegato solo saltuariamente, per cui io ho sempre pensato che avesse bisogno di un sussidio economico”.

Emanuela Orlandi, "attenzioni da un prelato, era sconvolta"/ Rivelazioni in docuserie

ILARIA MAIORANO, IL FRATELLO: “MIA SORELLA NON VOLEVA CHE NOI ENTRASSIMO IN QUELLA ABITAZIONE”

Il fratello di Ilaria Maiorano in esclusiva a “Ore 14” ha asserito: “Ieri mattina mia madre ha telefonato a mia sorella. Ha risposto lui e ha detto che Ilaria non stava tanto bene, poi le ha passato la bambina più grande. Erano circa le 9.30. Personalmente sono venuto a sapere della tragedia da alcuni colleghi ieri pomeriggio, infatti mi sono arrabbiato con i carabinieri di Osimo. Invece, mia madre l’ha appreso alle 13.30 dall’assistente sociale. Non vedevo mia sorella da martedì scorso, ma stava solo un’ora a pranzo e poi andava via. Non aveva segni in volto, lividi o altro. Se avessimo osservato qualcosa di strano, ci saremmo attivati per tempo. Non ha dato segnali di pericolo, negava anche l’evidenza”.

Giuseppe Cecchia, la madre: "È in fin di vita"/ "Lo hanno aggredito con brutalità"

E, ancora: “Da tempo sospettavamo qualcosa, solo che mia sorella (Ilaria Maiorano, ndr) voleva stare col marito e non voleva lasciarlo. Non potevamo andare a casa loro, non siamo mai stati invitati neppure al compleanno delle bambine. Non volevano che noi entrassimo in quella abitazione: erano sposati dal dicembre 2020, non mi hanno invitato al matrimonio. Noi chiedevamo a Ilaria se fosse tutto a posto, ma lei ha sempre detto di sì. Non sapevamo nemmeno che fosse seguita dagli assistenti sociali”.











© RIPRODUZIONE RISERVATA