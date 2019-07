Ilaria Occhini è morta/ Addio ad Andreina di “Provaci ancora Prof”, aveva 85 anni

Ilaria Occhini è morta. Era una note attrice italiana ed aveva 85 anni. Numerosi i riconoscimenti ricevuti in carriera, come ricorda l’edizione online de Il Messaggero, a cominciare dal prestigioso “David di Donatello”, che la fiorentina aveva ottenuto per il film “Mine vaganti” di Ferzan Ozpetek, pellicola del 2008. Compagna da più di 50 anni dello scrittore Raffaele La Capria, Ilaria aveva debuttato fin da giovanissima nel mondo del piccolo e grande schermo, esordendo nel film “Terzo Liceo”, per poi diplomarsi presso la nota Accademia Nazionale d’arte drammatica di Roma. La Occhini fu protagonista di numerosi sceneggiati per la televisione, come ad esempio “L’Alfiere” e “Jane Eyre”, alla regia di Anton Giulio Majano, recitazioni che attirarono l’attenzione del grande regista e sceneggiatore, Luchino Visconti, conte di Lonate Pozzolo, che la chiamò a teatro per l’operazione “l’Impresario delle Smirne” di Carlo Goldoni.

ILARIA OCCHINI È MORTA

Nel 1992 ottenne invece il “Nastro d’argento”, altro prestigioso premio, per il ruolo di miglior attrice non protagonista nel film “Benvenuti in casa Gori”, uscito nel 1990, tratto dalla commedia di Ugo Chiti e Alessandro Benvenuti. Famosa anche la sua parte nella fiction di Rai 1 “Provaci ancora prof”, in cui ha recitato nel ruolo di Andreina, dalla prima alla quinta stagione. Ilaria Occhini è stata anche un’attivista politica, e nelle elezioni del 1987 si candidò con il Partito Radicale di Marco Pannella ed Emma Bonino, presentandosi poi anche alle Europee del 2004. Quattro anni dopo, invece, aderì alla “Pro Life” del giornalista Giuliano Ferrara, presentandosi nel collegio del Lazio. Fra una recitazione e l’altra, si è occupata dei vigneti di famiglia sulle colline di Arezzo, portando avanti l’azienda agricola assieme alla figlia Alexandra La Capria, e ai nipoti. L’ultimo film in cui ha recitato è stato “Una famiglia perfetta”, di Paolo Genovese (2012).

