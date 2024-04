“Ilaria Salis candidata alle Europee con AVS”/ Scoop de Il Foglio ma Bonelli: “Smentisco”

Ilaria Salis sarebbe pronta ad accogliere la candidatura alle europee con il partito AVS, ovvero, l’alleanza fra Verdi e Sinistra Italiana. Questo lo scoop del quotidiano Il Foglio, secondo cui le procedure burocratiche sarebbero state avviate nei giorni scorsi e che a breve si arriverà a fumata bianca. Anche fonti diplomatiche, precisa il giornale diretto da Claudio Cerasa, confermano che l’iter è partito da giorni e che si concluderà nel giro di qualche ora. Ilaria Salis ha occupato le pagine di cronaca delle ultime settimane, in carcere da 13 mesi in Ungheria accusata di lesioni nei confronti di due militanti di estrema destra.

A portare all’attenzione il suo caso fu proprio il partito di Nicola Fratoianni, Sinistra Italiana, che sottolineò le condizioni disumane in cui la docente milanese è rinchiusa da più di un anno, tra l’altro ammanettata a piedi e mani, e tenuta con una catena dalla polizia delle forze speciali durante le udienze, come se fosse il peggiore dei criminali. Secondo quanto scrive ancora il Foglio, il corpo diplomatico italiano autenticherà la firma di accettazione della candidatura nella giornata di oggi, andando così ad occupare il posto di capolista nel nord ovest.

ILARIA SALIS CANDIDATA ALLE EUROPEE CON AVS: LA REPLICA DI BONELLI

Curioso come anche il Partito Democratico abbia “corteggiato” Ilaria Salis nelle scorse settimane, proponendole una candidatura, ma il tutto è sfumato. A stretto giro di posta è arrivato il commento di Bonelli, dei Verdi italiani, che però ha spiegato: “Leggo su Il Foglio di un ‘Piano Fratoianni’ per la candidatura di Ilaria Salis nelle liste di Alleanza Verdi Sinistra. Non esiste nessun piano Fratoianni”.

Bonelli ha aggiunto: “Eviterei che su una persona nelle condizioni in cui si trova Ilaria Salis si scatenasse un surreale dibattito mediatico che non l’aiuta certamente. Avs annuncia le sue candidature in modo trasparente senza bisogno di costruire improbabili piani segreti”, che poi chiosa “Smentisco”, come riferito al programma di La7, L’Aria Che Tira.

