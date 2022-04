Ilona Staller/ Prime critiche per Cicciolina: “Non fai nulla e parli alle spalle”

Ilona Staller e l’amicizia con Lory Del Santo

Ilona Staller, in arte Cicciolina, è stata la naufraga più attesa in questa edizione dell’Isola dei Famosi. Dopo aver fatto brevemente coppia con Marco Melandri – eliminato nella scorsa puntata – Ilona è tornata in gioco in coppia con Roger Balduino. Ma non è il modello brasiliano, il preferito dell’ex pornostar. La diva, infatti, ha confidato a Lory Del Santo che vorrebbe trascorre dei momenti di fuoco con Jeremias Rodriguez, eletto il naufrago più affascinante dell’Isola. Nell’ultima puntata in prima serata le due amiche Lory e Cicciolina si sono sfidate in una gara di seduzione, nella quale i naufraghi si sono divertiti tantissimo. Ma chi ha vinto? I voti dei naufraghi hanno lasciato la parità a deciderlo dunque è stato Nicola Savino, che ha scelto Lory Del Santo ritenendo più interessanti i suoi suggerimenti di seduzione.

Ilona Staller criticata da Vaporidis e Jeremias

Ilona Staller ha trovato in Lory Del Santo una vera confidente sull’Isola dei Famosi 2022. Nelle ultime ore, invece, Cicciolina è stata duramente criticata da alcuni naufraghi di Playa Accopiada. Nicolas Vaporidis e Jeremias Rodriguez hanno accusato l’ex pornostar di non impegnarsi abbastanza per il gruppo e di trascorrere le giornate a prendere il sole. “Qui ognuno fa quello che può, quindi anche tu puoi fare quello che puoi, nessuno ti chiede di fare di più“, ha detto l’attore. Il fratello di Belen ha poi rincarato la dose: “C’è chi lavora e chi prende il sole e si mette le creme. Non fai nulla e in più ci parli alle spalle“. Ilona non ha gradito le accuse dei due e ha cercato di difendersi, dicendo che Estefania Bernal le avrebbe impedito di andare a pescare i paguri. Versione subito smentita dalla modella argentina. “Se tu avessi voglia di contribuire potresti farlo. Ti abbiamo sempre portato rispetto, ti abbiamo sempre portato il cibo per prima“, ha concluso Vaporidis.

