Imma Battaglia e Lele Mora/ “Tanti gay al governo che fanno foto con finte fidanzate”

Imma Battaglia e Lele Mora a Live Non è la D’Urso parlando di omosessualità e coming out. In particolare l’attivista e politica italiana, una dei leader del movimento LGBT in Italia, parlando di finti gossip e presunti o tali personaggi famosi che nascondono la propria natura ha detto a gran voce: “nella produzione sono tutti gay, per favore basta con sta pantomima: la produzione sono tutti gay”. Ma non finisce qui, visto che la moglie di Eva Grimaldi sottolinea come tantissimi gay siano presenti anche in politica, per la precisione al governo, e senza girarci troppo intorno lancia un’accusa ben precisa: “ci sono tanti gay al governo e fanno le foto con le finte fidanzate baciandole di malavoglia”. A chi si riferisce? Non è dato saperlo, ma una cosa è certo: sono tantissime le persone che, ancora oggi, si nascondono per motivi personali o di lavoro e il grido di Imma Battaglia e Lele Mora è arrivato forte e chiaro durante l’ultima puntata di Live – Non è la D’Urso. Del resto propri Mora ha rivelato che Massimiliano Morra in passato è stato con un uomo potente per dei “favori” di lavoro come quello di partecipare al Grande Fratello Vip. Sarà davvero così? L’ex agente delle star conferma senza alcun timore e paura, anche se Barbara D’Urso prende le distanze da quanto dichiarato da Mora.

