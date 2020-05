Eva Grimaldi e Imma Battaglia/ Un anno di matrimonio: “inondata d’affetto e amore”

Pubblicità

Eva Grimaldi e Imma Battaglia festeggiano un anno di matrimonio. Il 19 maggio 2019, dopo otto anni di vita insieme, l’attrice e l’attivista LGBT si sono sposate coronando il loro amore davanti ad amici e parenti. In vista del primo anniversario, hanno deciso di condividere con i fans i momenti più belli di quello che resterà un giorno indimenticabile della loro vita. Sia Eva Grimaldi che Imma Battaglia, infatti, sui rispettivi profili Instagram, hanno pubblicato un video girato la sera prima del giorno delle nozze reso ancora più bello da Enzo Miccio che la coppia ha ringraziato pubblicamente nel corso di una diretta su Instagram. “Lo ringrazieremo sempre, l’allestimento è stato bellissimo e siamo rimaste senza parole. Il Santuario aveva dei fiori bianchi stupendi, ed ha esaudito tutto quello che volevamo“, hanno detto Eva ed Imma.

IMMA BATTAGLIA: “CON EVA GRIMALDI INONDATA D’AFFETTO”

Eva Grimaldi e Imma Battaglia sono sempre più unite e innamorata. Con l’attrice, la Battaglia confessa di aver trovato l’amore della sua vita come ha confessato nel corso della diretta Instagram con il settimanale Chi. “Prima di conoscere Eva uscivo da una relazione veramente anaffettiva. Non sono cresciuta in mezzo a coccole e abbracci, mia madre era vecchio stampo, quindi uscivo da una relazione fredda e difficile che per me era normale. Lei, invece, mi ha inondata d’affetto e amore”, ha raccontato la Battaglia. Un amore importante, dunque, quello che lega l’attrice e la Battaglia e che è destinato a diventare sempre più forte e importante.



