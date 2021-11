Imma Battaglia, moglie Eva Grimaldi/ “Sei il timone della mia vita” le nozze nel 2019

Imma Battaglia: moglie di Eva Grimaldi dal 2019

Imma Battaglia è la moglie di Eva Grimaldi. Legate dal 2010, si sono sposate il 19 maggio 2019, a tre anni d’approvazione della legge Cirinnà, che ha riconosciuto le unioni civili. Per lungo tempo Eva e Imma hanno preferito tenere la loro storia al riparo, uscita allo scoperto a marzo 2017, quando la Battaglia è arrivata in Honduras per fare una sorpresa all’attrice concorrente dell’Isola dei famosi. “Mi sento benedetta da avere Imma, lei è la mia vita. È una cosa meravigliosa avere una relazione bella, trasparente. Ho fatto tutto io, avevo bisogno di una persona che mi capisse”, aveva raccontato l’attrice a Chi, di ritorno dal reality. Prima di Imma, Eva Grimaldi è stata sposata con Fabrizio Ambroso: è durata sette anni. “Sono sempre stata eterosessuale, poi mi sono innamorata di Imma. Di una persona speciale”, ha spiegato a Vanity Fair.

Eva Grimaldi: storia creata "a tavolino" con Garko/ Gli ex Mora, Sgarbi e Ambroso

Imma Battaglia: moglie di Eva Grimaldi dal 2019

Qualche mese fa ospiti di Mara Venier a Domenica In, Imma Battaglia ed Eva Grimaldi hanno ripercorso l’inizio della loro storia d’amore: “Quando ero sposata, dopo due anni di matrimonio, sono andata al gay village e ho notato subito la sua bellezza. Dopo è successa una cosa strana, mentre mio marito mi accarezzava io pensavo a Imma”, ha raccontato l’attrice. È stata la Grimaldi a fare la prima mossa: “Sono stata io a chiedere il primo bacio, perché lei non si faceva avanti”. Il loro amore è da sempre sostenuto dalle loro famiglie, sopratutto da Francesca, nipote dell’attrice: “Siamo fortunate, abbiamo due famiglie meravigliose. I nipoti sono i figli che non abbiamo avuto”. In diverse occasioni, Eva Grimaldi ha definito Imma Battaglia il suo punto di riferimento: “Sei il timone della mia vita”, ha scritto su Instagram la scorsa estate.

LEGGI ANCHE:

Eva Grimaldi "Sogno un programma TV con Imma Battaglia"/ "Attualità col sorriso"Eva Grimaldi "Coming out? All'Isola soffrivo, non volevo mentire"/ "Ora sogno..."

© RIPRODUZIONE RISERVATA